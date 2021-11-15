الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تنظر فى تقصير المدة الزمنية لإعطاء لقاحات كورونا المعززة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت مصادر يابانية، اليوم الإثنين، عن أن وزارة الصحة اليابانية تجري ترتيبات للسماح بإعطاء الجرعات المعززة للقاح فيروس كورونا للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح قبل 6 أشهر على الأقل.

وحسب المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، وفقًا لصحيفة «ذا جابان تايمز» اليابانية، فإن الوزارة تقوم بإجراء هذا الترتيب في الوقت الذي تنظر فيه أيضًا للإبقاء على مدة زمنية بحوالي 8 أشهر أو أكثر كمعيار للجرعات المعززة، وفقًا للخطة الأولية.

وأضافت أن الوزارة أخذت في الحسبان التقارير الواردة من الخارج، والتي تشير إلى أن فاعلية اللقاحات بدأت تنخفض بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية، مشيرة إلى أنه يجرى حاليًا التخطيط لتقديم الاقتراح الجديد إلى لجنة الخبراء الاستشارية التابعة لها.

ومن المقرر أن تطلب الوزارة من الإدارات المحلية إجراء تحضيرات بحيث يكون بمقدورها البدء في إعطاء جرعات معززة للأشخاص الذين تلقوا جرعاتهم الثانية قبل 8 أشهر على الأقل.

اليابان لقاحات كوفيد كورونا كوفيد-19 طوكيو

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الورقة الثانية تم إحراقها!

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