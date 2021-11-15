«رواد النيل» تنظم ورشة عمل حول دور الذكاء الاصطناعي في دعم رواد الأعمال

نظمت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك، ورشة عمل حول دورتكنولوجيا الذكاء الإصطناعي في دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في السوق المصرية، ومساعدتها على التغلب على المشكلات التي تواجهها باستخدام حلول تكنولوجية مبتكرة.

وقال الدكتور محمد عباس، مدير برنامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل، إن ورشة العمل، تهدف إلى تعريف الشباب ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والصغيرة بالفرص التي يمكن أن تقدمها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأضاف أن ورشة العمل شارك فيها 10 من الخبراء والمتخصصيين في مجالات مختلفة لتكنولوجيا الذكاء الإصطناعي، بحضور أكثر من 250 رائد أعمال من طلبة كليات الحاسبات والمعلومات المهتمين بمجال الذكاء الاصطناعي، ولديهم نماذج عمل مبدئية لمنتجات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي أو من لديهم شركات ناشئة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتناولت ورشة العمل استعراض دورة حياة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ودور الذكاء الاصطناعي في مجال الهندسة المعمارية والتعليم والزراعة، وترشيد استخدام المياه وفي مجال الصناعة والثورة الصناعية الرابعة، وكيفية تأسيس شركة ناشئة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي.

واستعرض الدكتور أحمد حسن عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعه النيل الأهلية، خلال ورشة العمل، آخر المستجدات في مجال الذكاء الاصطناعي، و كيفية مساعدة مطوري الذكاء الاصطناعي في تنفيذ أفكارهم ومنتجاتهم بشكل سريع وبدقة وجودة عالية.

وتطرق الدكتور أحمد حسن إلى الدور الذي تلعبه جامعة النيل في تطوير مجالات الذكاء الإصطناعي وسبل الإستفادة منها في مصر وذلك عن طريق البرامج المختلفة التي تقدمها مثل “Undergraduate CS program ، post graduate master degree” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والدبلومة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

من جانبها.. قالت إيمان العطار- المسئولة عن حاضنة أعمال ( TechSpace ) بمبادرة رواد النيل إن الدورة الحالية من حاضنة الأعمال ستكون متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وسيتم احتضان عشر شركات يتم تقديم الدعم لها ومساعدتها في تحويل نماذج العمل إلى مشروعات قابلة للتطبيق.

وتحدث المهندس أحمد ابو اليزيد- مدير حاضنة أعمال “Launch Saas” بمبادرة رواد النيل عن مجتمع الذكاء الاصطناعي في مصر وكيفية بناؤة بهدف إخراج مطوري ذكاء إصطناعي جدد وشركات ناشئة متخصصة في المجال.

كما استعرضت كل من الدكتورة رانيا حبيب مستشار تصدير للشركات الصغيرة والمتوسطة والدكتورة ندى الجندي مستشار محلي للتطوير المؤسسي فرص تصدير طاقات الذكاء الاصطناعي المصرية إلى السوق الاوروبية، ومشاريع دعم شركات التكنولوجيا من جانب الاتحاد الأوروبي.