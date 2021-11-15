ألمانيا تلوّح بإغلاق المجال الجوى أمام شركات تنقل مهاجرين إلى روسيا البيضاء

قالت ألمانيا إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيشددون العقوبات على روسيا البيضاء بسبب أزمة المهاجرين في اجتماعهم في بروكسل، اليوم الاثنين، ودعت شركات الطيران إلى وقف نقل المهاجرين إلى منسك وإلا سيتم منعها من الهبوط في أوروبا.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، للصحفيين لدى وصوله إلى بروكسل: "ما نراه في منسك، هذا النظام غير الإنساني من استخدام اللاجئين كأدوات للضغط على الاتحاد الأوروبي، لم يتحسن بل ازداد سوءا خلال الأيام الماضية".

وأعلن ماس عن أن بلاده تؤيد فرض عقوبات أوروبية جديدة على بيلاروسيا.

واتهم الوزير الألماني الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأنه يرسل المهاجرين إلى حدود بلاده مع بولندا في "استغلال عديم الضمير" لضعفهم.

وقال: "سنعاقب كل من يشارك في تهريب المهاجرين لهدف محدد"، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على "تمديد وتشديد العقوبات المفروضة على نظام لوكاشينكو".

وأضاف: "يجب على لوكاشينكو أن يدرك أن حساباته لن تجدي نفعا.. لا يمكن ابتزاز الاتحاد الأوروبي".

ووصف ماس ما يحصل على الحدود البيلاروسية بأنه "مروّع"، متهما لوكاشينكو بإدارة "دوامة تصعيد خطيرة لا مخرج له منها".

كما حذر الوزير الألماني من أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات على الدول وشركات الطيران الضالعة في إرسال المهاجرين إلى بيلاروسيا.

وقال: "لا ينبغي السماح لأي شخص بأن يشارك في أنشطة لوكاشينكو اللا إنسانية وأن يفلت من العقاب"، محذرا من "أنهم كاتحاد أوروبي، مستعدون لاستخلاص العبر هنا أيضا".

ومنذ أسابيع يتهم الأوروبيون لوكاشينكو بتأجيج الأزمة عبر استقدام مهاجرين من الشرق الأوسط وإرسالهم إلى حدود بلاده مع كل من ليتوانيا ولاتفيا وبولندا، الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في محاولة منه لإغراق التكتل بالمهاجرين ردا على العقوبات التي فرضتها بروكسل على بلاده في أعقاب حملة استهدفت المعارضة في 2020.