ضبط 8859 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة و251 قضية لمنع تداول الأرجيلة

حررت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، محاضر لأشخاص خالفوا قرارات الوزراء الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا بلغت خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم ضبط 8859 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 8813 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 46 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 925 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 251 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1455 أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

- بدء تطبيق منع دخول الموظفين الحكوميين غير الملقحين ضد كورونا

وبدأ اليوم الاثنين سريان قرار الحكومة بمنع دخول الموظفين الحكوميين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى أماكن عملهم، وكذا عدم السماح للطلاب الجامعيين الذين لم يتلقوا اللقاح بدخول الجامعات.

وفي 17 أكتوبر الماضي، قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح بالدخول إلى مكان عمله بعد يوم 15 نوفمبر الجاري.

كما قررت اللجنة عدم السماح للطلاب الجامعيين الذين لم يتلقوا اللقاح بدخول الجامعات بحلول نفس التوقيت، مُشددة على أهمية الاستمرار في خطة التوسع في منظومة التطعيم لجميع شرائح المجتمع.