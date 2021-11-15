السجن المشدد 7 سنوات لسائق هتك عرض طفلة في الزاوية الحمراء

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 7 سنوات لسائق لإدانته بهتك عرض طفلة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

- تفاصيل قرار الإحالة

وكشف قرار الاحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة، قيام المتهم «م. ع» 57 سنة، سائق، بهتك عرض الطفلة «ر.أ» بالقوة والتهديد، حيث تتبعها حتى خلا بها بمدخل أحد العقارات ثم حسر ملابسها كرهاً عنها ولامس مواطن عفتها وقبَّلها من فمها رغمًا عنها، مستغلاً حداثة سنها .

وتبين من التحريات وقيام المتهم بهتك عرض الطفلة «ر.أ» بالقوة والتهديد، و ثبت بتقرير إدارة التصوير الجنائي، أن الشخص الذي يظهر بالمقطع المرئي محل الواقعة يتفق مع الشكل العام للمنظور الجانبي بينه وبين مرتكب الواقعة.

- عقوبة الاغتصاب وهتك العرض

ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".

ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".