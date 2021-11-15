الإثنين 15 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 253.3 ‭ ‬مليون حالة

إصابات كورونا العالمية
إصابات كورونا العالمية

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 253.3‭‭ ‬ ‬‬ مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين 352484.
 

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
 

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:


الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة


الولايات المتحدة 765210 47107685
الهند 463530 34437307
البرازيل 611222 21953838
المملكة المتحدة 142835 9524971
روسيا 509947 9070674
تركيا 73279 8383280
فرنسا 118137 7275149
إيران 128167 6037718
الأرجنتين 116228 5305151
إسبانيا 87673 5047156
 

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
 

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات


23 - العراق 23503 2069247
40 ‬‬‬‬- المغرب 14734 948226
44 - الأردن 11215 889671
48 - الإمارات 2143 740879
49 ‬- تونس 25311 715687
 

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند و المملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا و فرنسا و ألمانيا.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

وحذرت من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس و قلة توافر اللقاحات المضادة له.

عالمية ملايين إصابات كورونا عالم إصابات كورونا العالمية صابات كورونا العالمية مليون كورونا 4 إصابات إصابات وفيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

انفجار عنيف يهز العاصمة الإسرائيلية تل أبيب (فيديو)

أمين «البحوث الإسلامية» يلتقى بالأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة

البابا تواضروس: لو حرقوا الكنائس هنصلي مع إخواتنا في المساجد

توجيهات السيسى بشأن المتحف الكبير تتصدر عناوين الصحف

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 15-11-2021

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 15-11-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

مؤمن المحمدي

هو وهي وسعاد حسني

لواء. محسن الفحام

العراق فى قلب مصر

د.أحمد الخميسى

الإرادة الفردية والقضايا العامة

ماجد حبته

دردشة صينية أمريكية عادية

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية تقدم مشروع قانون للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن

إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى تركيا وتنصح الموجودين بالمغادرة

حريق ضخم في إسرائيل.. وسماع دوي انفجار (صور)