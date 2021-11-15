رجال أعمال: قرار عدم دخول غير الملقحين يدعم جهود الدولة لإدارة أزمة كورونا

قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار الحكومة بعدم السماح للموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا بدخول المنشآت الحكومية هام جداً لدعم جهود الدولة والقيادة السياسية، لمواجهة التبعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لفيروس كورونا المستجد خاصة مع اقتراب دخول مصر في الموجة الخامسة نتيجة ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس بالفترة الأخيرة.

وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الدولة قامت بجهود كبيرة في التصدي لمواجهة أزمة كورونا العالمية وتبعاتها المختلفة، على الشركات والقطاعات الاقتصادية والمواطنين، حيث اتخذت قرارات سريعة على المستويين الاقتصادي وتوفير اللقاحات للشعب المصرى بالمجان.

وأكد "الزيات" أهمية استمرار القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية دون تهاون لمساندة الدولة في مجابهة الأزمات، وذلك من خلال تشجيع العمال في الحصول على اللقاحات ومنع دخول غير الملتزمين للشركات والمصانع، ومواقع عمل المشروعات.

فيما قالت الدكتورة داليا السواح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين القرار إيجابي خصوصا مع بدء فصل الشتاء، و دخول العالم في ذروة المرحلة الرابعة للفيروس في ظل تحوراته، كما أن الاقتصاد العالمي عانى في خلال العام الماضي من تداعيات انتشار الفيروس، وسط ارتفاع معدلات التضخم وزيادة نسبة الركود و تعاملا بمبدأ الحيطة و الحذر خصوصا مع توافر اللقاح مجانا، و دون إثقال المواطن أي أعباء .

وتابعت هناك ضرورة لأن يتم تعميم القرار القطاعين العام والخاص و تعميمه علي كل المنشآت حتي نستطيع تحجيم المرض، والتقليل من مضاعفاته و أعداد الإصابات به و لتعود وتيرة الإنتاج ، والاقتصاد كما كانت وإذا كنا نتفق علي علي ان التطعيم لا يمنع المرض و لكن يقلل من تداعياته وآثاره الجانبية بشكل كبير فذلك يساعد علي عودة الحياة تدريجيا.