الإثنين 15 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عضو عربى بالكنيست: حكومة بينيت الأكثر تكثيفا للاستيطان بالقدس منذ 1967

الاستيطان بالقدس
الاستيطان بالقدس

قال عضو الكنيست العربي المُعارض أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة،  إن حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت تعمل على تكثيف الاستيطان في القدس الشرقية العربية أكثر من أي حكومة منذ عام 1967، ولديها بُعد "برجماتي" لهذا الاتجاه وهو الاعتقاد بأن الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن والجانب اليساري من حكومتها ممثلا في حزبي (ميرتس) و(العمل) سيصمتون عن انتهاك القدس الشرقية على اعتبار أن القدس ستكون في نهاية المطاف مشتركة وهي مواقف لا يقبلها الفلسطينيون.


 

وأضاف عودة، في كلمة له خلال احتفال بمناسبة يوم الاستقلال الفلسطيني بمسرح بلدية رام الله، على أن حكومة بينيت ليست حكومة تغيير كما يُطلق عليها ولكنها حكومة احتلال بامتياز.


 

وشدد على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية، متابعا "مطالبنا واضحة وهي إلغاء كل القرارات التي اتخذت في فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، والأمر الآخر أنه عندما أنهى أوباما ولايته ساند قرار مجلس الأمن رقم 2334 ومن هنا يجب أن تبدأ حكومة الديمقراطيين مواقفها .. والخطوة الأولى المطلوبة والمفهومة ضمنًا والتي يجب أن تنفذ الآن هي إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية".

 

وعلى صعيد آخر  أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، أن الأطفال من سن الخامسة إلى 11 عاما باتوا مؤهلين للحصول على لقاح كورونا.


وجاء القرار الذي أعلنته وزارة الصحة عقب موافقة لجنة خبراء الأسبوع الماضي، والتي جاءت بعدما أجازت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية الاستخدام الطارئ للقاح فايزر وبيونتك لتلك الفئة العمرية بواقع جرعة حجمها عشرة ميكروجرام.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند و المملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا و فرنسا و ألمانيا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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