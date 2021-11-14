«الإحصاء»: 33% زيادة فى واردات المصريين من السيارات.. وتراجع استيراد الموبايلات

ارتفاع جديد شهدته واردات المصريين من السلع الاستهلاكية المعمرة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالى 2021، والتي بلغت 5.1 مليار دولار مقابل 4.050 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.1 مليار دولار، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.



وأشار جهاز الإحصاء، إلى واردات سيارات الركوب ارتفعت إلى حدود 2.4 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من العام الحالى 2021، مقابل 1.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 735.2 مليون دولار بنسبة 33%، كما ارتفعت واردات تليفزيونات وهوائيات 479.4 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2021 مقابل 253.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 226.2 مليون دولار.



وتراجعت واردات تليفون محمول للأفراد 1.1 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2021 مقابل 1.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قارب 100 مليون دولار، كما تراجعت واردات أثاث ومقاعد وحوامل فرش لـ 89.9 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2021 مقابل 93.6 مليون دولار الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 3.6 مليون دولار.



فيما سجلت واردات ثلاجات ومجمدات 131 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2021 مقابل 95.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 45.1 مليون دولار، كما سجلت واردات غسالات 34.8 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2021 مقابل 24.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 10.1 مليون دولار.

تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة العجز في الميزان التجارى إلى 2.91 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 3.53 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة إنخفاض قدره 17.7 ٪.

وارتفعت قيمـة الصادرات بنسبة 50.5 ٪ حيث بلغـت 3.26 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 2.17 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـمها: «عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 66.9 ٪، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 44.4 ٪ ، ملابس جاهزة بنسبة 35.5 ٪، أسمدة بنسبة 15.1 ٪».



كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 8.2 ٪ حيث بلغت 6.17 مليار دولار خـلال شهر أغسطس 2021 مقابل 5.70 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: «منتجات البترول بنسبة 91.9 ٪، بترول خام بنسبه 30.6%،أدوية ومحضرات صيدلة بنسبه 18.6 % ، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 36.6 ٪».

