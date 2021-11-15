الإثنين 15 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

لأول مرة.. زينة تكشف تفاصيل خطوبتها من فنان شهير

زينة في قصر السينما
زينة في قصر السينما

استضاف قصر السينما في جاردن سيتي النجمة زينة في ندوة وتكريم، حي تسلمت تكريمها من الفنان تامر عبدالمنعم، وأدار الندوة الناقد طارق الشناوي. 

وخلال الندوة تحدثت زينة عن العديد من تفاصيل مشوارها الفني وحياتها الشخصية وتستعرض "الدستور" أبرز تصريحات زينة في الندوة.

تحدثت زينة لأول مرة عن خطوبتها من قبل في بداية حياتها من الفنان تامر عبدالمنعم واستمرت الخطوبة لفترة طويلة وخلال خطوبتهما عرض على زينة فيلم "مذكرات مراهقة"، ولكن أثناء الجلسات التحضيرية للفيلم تدخل تامر عبدالمنعم ومنع زينة من تقديمه ولكن زينة أوضحت أنها لم تندم علي عدم تقديم هذا الفيلم.

كما تحدثت زينة عن خلعها للفنان أحمد عز منذ فترة طويلة وأكدت أنها من وقت خلعه لا تحب الحديث في هذا الأمر  خاصة أن الجمهور لا يحب الحديث في هذا الأمر.

ولأول مرة تتحدث زينة عن ابنيها زين الدين وعز الدين قائلة إنها لا تفضل أن يصبحا فنانين وتريد أن يصبحا لاعبي كرة قدم لأن الرياضة لهما ستكون مفيدة أكثر.

كما تحدثت زينة عن قلة أعمالها الفنية في السنوات الماضية قائلة: "معرفش إيه السبب إن مبيتعرضش عليّ مسلسلات وأفلام وبنحت في الصخر حرفيا عشان أتواجد بعمل فني كل سنة والصحافة مبتشوفش ده ولا بتحس فيه وفجأة ألاقي الكل بيهجامني معرفش إيه السبب لو بتكرهوني عرفني".

وعلقت زينة لأول مرة عن مسلسلها في رمضان الماضي "كله بالحب" والذي حدثت فيه العديد من الأزمات، حيث قالت "أزمة التتر اللي ظهر فيه اسمي كتير كانت خطأ جرافيك مش بتاعي نهائي ومطلبتش إن اسمي يكتب كل ده والمسلسل ده تجربة أتمني متكررش تاني معايا صعبة أوي إني بطلة المسلسل ومظهرش في الحلقة الـ٢٦ نهائي وفي الحلقة الـ٢٧ أظهر بمشهدين وفي الحلقة الـ٢٨ أظهر فلاش باك".

وكشفت زينة لأول مرة عن تجهيزها لعمل سينمائي جديد مع الفنان تامر عبدالمنعم سيكون عملًا كوميديًا وهي تجربة جديدة ومختلفة عليها تماما.

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