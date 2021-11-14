الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشميع 7 معامل أشعة وعناية مركزة في حملة بنجع حمادي

عيادات
عيادات

شن جهاز حماية المستهلك بقنا، اليوم، حملة بمركز ومدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا بالتنسيق مع إدارة العلاج الحرة بمديرية الصحة بقنا وإدارة العلاج الحر بإدارة نجع حمادي الصحية ومديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا متمثلة في إدارة تموين نجع حمادي، في إطار جهود وزارة الصحة والسكان والأجهزة التنفيذية للحفاظ على صحة المواطنين.

واستهدفت الحملة الكيانات الطبية والمراكز الصحية والعيادات الخاصة بمركز نجع حمادي، وأسفرت عن إغلاق وتشميع 7 كيانات طبية ومراكز صحية ومعامل تحاليل وأشعة مختلفة، وتحرير محاضر لمنتجات ومستلزمات وأدوات طبية مجهولة المصدر.

وتمكنت الحملة من إغلاق وتشميع مركز للعناية المركزة والرعاية الطبية يعمل دون ترخيص، ووجد بالمركز أيضًا مستحضرات طبية مجهولة المصدر، وتم تحريزها وتم تحرير محضر بها وإغلاق وتشميع المركز بالشمع الأحمر.

وتم إغلاق وتشميع معملين تحاليل يعملان بدون ترخيص ووجد بإحداهما مستحضرات طبية مجهولة المصدر تم تحريزها وتم تحرير محضر بها وتم إغلاق وتشميع المعمل بالشمع الأحمر.

كما تمكنت الحملة التي شنتها وزارة الصحة والسكان منذ ساعات قليلة، من إغلاق وتشميع مركز أشعة للعمل بدون ترخيص، وإغلاق وتشميع  منشأتين طبيتين، غير مرخصتين ومخالفة للقانون رقم ٥٣ لسنة ٨١.
وتم المرور خلال الحملة على 21 من العيادات الخاصة والمراكز الصحية بمركز ومدينة نجع حمادي وتم تحرير المخالفات، كما تم ضبط 245 عبوة مختلفة الأحجام والأشكال لمنتجات ومستلزمات طبية مجهولة المصدر لـ١٣ صنفًا متنوعًا ومختلفًا.

مستهل نفي مختلفة محافظة قنا مدير الصحة منتجات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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