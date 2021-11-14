«التموين»: احتياطى السلع الغذائية فى أسوان يكفى 3 أشهر
تابع الدكتو علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع مديرية تموين أسوان موقف مخزون السلع الغذائية وعمل المخابز بالمحافظة.
وطمأن وكيل وزارة التموين بأسوان، الدكتور علي المصيلحي، أن المخزون الاستراتيجي من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم آمن، مشيرًا إلى وجود احتياطي كبير من تلك السلع يصل في مخازن الشركة المصرية إلى ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أن الأيام الماضية لم تشهد أي توقف للمخابز عن العمل نهائيًا، لافتًا إلى أن التنسيق الكبير بين الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ساهم في تخطي الأزمة في عمل المخابز سواء بتوفير المياه عبر تنكات شركة المياه بالمحافظة بالأماكن التي قُطعت عنها أو بتشغيل محولات الكهرباء للمخابز بالأماكن التي قُطع عنها التيار الكهربائي.
من جانبه، قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن "المصيلحي" وجه رئيسى شركتي الجملة العامة والمصرية، بضخ كميات كبيرة من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم بالمحافظات الساحلية والمحافظات التي ستتعرض لأمطار كثيفة، كما شدد على ضرورة تعدي المخزون الاستراتيجي من تلك السلع الثلاثة أشهر.
وأشار “كمال”، إلى أن الوزير وجه- أيضًا- بتوفير كل السلع الغذائية بالمجمعات بتلك المحافظات، لافتًا إلى أن الوزارة تتلقى لحظة بلحظة الموقف السلعي بمحافظة أسوان التي تعرضت اليومين الماضيين لأمطار كثيفة، وكذلك المحافظات الساحلية المعرضة لسقوط الأمطار.