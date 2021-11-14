الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

«التموين»: احتياطى السلع الغذائية فى أسوان يكفى 3 أشهر

وزير التموين
وزير التموين

تابع الدكتو علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع ‏مديرية تموين أسوان موقف مخزون السلع الغذائية وعمل المخابز بالمحافظة. 

 وطمأن وكيل وزارة التموين بأسوان، الدكتور علي المصيلحي، أن المخزون الاستراتيجي من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم آمن، ‏مشيرًا إلى وجود احتياطي كبير من تلك السلع يصل في مخازن الشركة المصرية ‏إلى ثلاثة أشهر.

 وأشار إلى أن الأيام الماضية لم تشهد أي توقف للمخابز عن العمل نهائيًا، ‏لافتًا إلى أن التنسيق الكبير بين الدكتورعلي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ساهم في ‏تخطي الأزمة في عمل المخابز سواء بتوفير المياه عبر تنكات شركة المياه ‏بالمحافظة بالأماكن التي قُطعت عنها أو بتشغيل محولات الكهرباء للمخابز ‏بالأماكن التي قُطع عنها التيار الكهربائي.‏

من جانبه، قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن ‏"المصيلحي" وجه رئيسى شركتي ‏الجملة العامة والمصرية، بضخ كميات كبيرة من السلع التي تصرف على ‏بطاقة الدعم بالمحافظات الساحلية والمحافظات التي ستتعرض لأمطار كثيفة، ‏كما شدد على ضرورة تعدي المخزون الاستراتيجي من تلك السلع الثلاثة أشهر. 

وأشار “كمال”، إلى أن الوزير وجه- أيضًا- بتوفير كل السلع الغذائية بالمجمعات بتلك المحافظات، ‏لافتًا إلى أن الوزارة تتلقى لحظة بلحظة الموقف السلعي بمحافظة أسوان التي ‏تعرضت اليومين الماضيين لأمطار كثيفة، وكذلك المحافظات الساحلية المعرضة ‏لسقوط الأمطار.

وزارة التموين أسوان المصرية محافظ أسوان أشرف عطية علي المصيلحي الارصدة

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