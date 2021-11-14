«التموين»: احتياطى السلع الغذائية فى أسوان يكفى 3 أشهر

تابع الدكتو علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع ‏مديرية تموين أسوان موقف مخزون السلع الغذائية وعمل المخابز بالمحافظة.

وطمأن وكيل وزارة التموين بأسوان، الدكتور علي المصيلحي، أن المخزون الاستراتيجي من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم آمن، ‏مشيرًا إلى وجود احتياطي كبير من تلك السلع يصل في مخازن الشركة المصرية ‏إلى ثلاثة أشهر.

وأشار إلى أن الأيام الماضية لم تشهد أي توقف للمخابز عن العمل نهائيًا، ‏لافتًا إلى أن التنسيق الكبير بين الدكتورعلي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ساهم في ‏تخطي الأزمة في عمل المخابز سواء بتوفير المياه عبر تنكات شركة المياه ‏بالمحافظة بالأماكن التي قُطعت عنها أو بتشغيل محولات الكهرباء للمخابز ‏بالأماكن التي قُطع عنها التيار الكهربائي.‏

من جانبه، قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن ‏"المصيلحي" وجه رئيسى شركتي ‏الجملة العامة والمصرية، بضخ كميات كبيرة من السلع التي تصرف على ‏بطاقة الدعم بالمحافظات الساحلية والمحافظات التي ستتعرض لأمطار كثيفة، ‏كما شدد على ضرورة تعدي المخزون الاستراتيجي من تلك السلع الثلاثة أشهر.

وأشار “كمال”، إلى أن الوزير وجه- أيضًا- بتوفير كل السلع الغذائية بالمجمعات بتلك المحافظات، ‏لافتًا إلى أن الوزارة تتلقى لحظة بلحظة الموقف السلعي بمحافظة أسوان التي ‏تعرضت اليومين الماضيين لأمطار كثيفة، وكذلك المحافظات الساحلية المعرضة ‏لسقوط الأمطار.