الرئيس الكوبي يحث شعبه على مواصلة إجراءات مكافحة كورونا قبل رأس السنة

حث الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل شعبه على مواصلة الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قبل احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة.

وقال دياز كانيل- في كلمة تليفزيونية - إن السبق الذي حققته كوبا فيما يتعلق باللقاحات الوطنية المضادة لـ(كوفيد-19) وحملة الجرعات المعززة يجب أن تكملها مسؤولية فردية وجماعية لتجنب تفشي الوباء.

وأشار إلى أن التقدم العلمي الكبير الذي حققته كوبا قد أحرز بجهد كبير، وسط ظروف اقتصادية معقدة، ساءت بسبب انخفاض الأنشطة الإنتاجية والسياحية، بحسب وكالة أنباء (برنسا لاتينا) الكوبية.

وفي هذا الصدد، شدد دياز كانيل على أن كوبا توقفت عن تلقي أكثر من 3 مليارات دولار في غضون عام ونصف، ومن بين مواردها القليلة المتاحة، خصصت حوالي 30 مليون دولار؛ لتغطية تكاليف التأمين لمكافحة (كوفيد-19).

وقال دياز كانيل أيضا إنه قبل وصول أعداد كبيرة من السائحين إلى كوبا اعتبارا من 15 نوفمبر الجاري، تم تهيئة الظروف للزوار الذين يريدون تلقي التطعيمات في كوبا.