الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أمريكى: أوامر محاولة اغتيال الكاظمى لم تصدر من إيران

مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي

أفاد تقرير لشبكة NBC News الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين ترجيحهم أن إيران لم تصدر أوامر شن محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

 

وذكر التقرير، أن "قوى لميليشيات شيعية سلحتها طهران ودعمتها، هي التي نفذت الهجوم".

 

ونقل التقرير عن مسؤول عسكري أمريكي كبير واثنان من كبار المسؤولين الأمريكيين السابقين أقوالهم، إن "محاولة الاغتيال تظهر أن طهران كافحت من أجل احتواء قادة الميليشيات الشيعية المتناحرين، منذ أن اغتالت واشنطن نائب قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقادة قوة القدس الإيراني قاسم سليماني في يناير العام 2020".

 

وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أن "مسؤولين حاليين وسابقين وخبراء إقليميين يقولون إن تصميم الطائرات المسيرة ومكوناتها تشبه المسيرات الأخرى التي تستخدمها الميليشيات المدعومة من إيران منذ يوليو العام 2020، بما في ذلك عدد من الهجمات الفاشلة على مجمع السفارة الأمريكية".

 

وفي وقت سابق تم الكشف عن تفاصيل اجتماع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وقائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني الذي قال إن "سياسة التهديد التي يتعرض لها الكاظمي لا تمثل طهران، ولن تتبنى إيران ذلك".

 

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الأوان قد آن لأن يتحد جميع العراقيين لبناء الوطن. 

 

وقال الكاظمي، في تغريدة له على منصة "تويتر"، بعد زيارته لمدينة الصدر: "اللقاء مع أهلنا الطيبين الكرماء في مدينة الصدر و دار العطاء للمسنين في الرشاد، كان مثار سعادتي و اعتزازي و بلسماً للجراح".

 

وأضاف أن "العمل يجب أن يستمر، لإعادة إعمار مدننا التي تعبت من الفساد و سوء الإدارة و الصراعات و الحروب العابثة".

 

وتابع الكاظمي: "آنَ الأوان أن يتحد كلّ العراقيين، لنبني وطننا". 

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