واشنطن: الحوار الاستراتيجى فرصة لتعزيز العلاقات المصرية - الأمريكية

قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكي، سامويل وربيرج، إن: "الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا فرصة لتعزيز العلاقات بين البلدين".

وأضاف وربيرج، عبر زوم، مع برنامج " بالورقة والقلم " المذاع عبر قناة "تن"، أن:" أمريكا تعمل مع مصر في العديد من الملفات، منها: الاقتصاد والتجارة والتنمية وحقوق الإنسان والمناورات العسكرية، وهناك صداقة بين الشعبين الأمريكي والمصري".

وأكد أن مصر لديها صداقة مع أمريكا على مستوى المسئولين وعلى مستوى الشعبيين، منوها بأن أمريكا تتواصل مع مصر يوميا وهذا يحدث منذ 100 عام.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تستمع إلي مصر في جميع الملفات وتتعرف على رؤية مصر في الملفات الإقليمية وأمريكا تتفق مع مصر في الملف الليبي الآن، مشيدا في الوقت ذاته بأهمية مصر في كل الملفات الإقليمية.

وعن سد النهضة، قال: "إن الولايات المتحدة ترى أنه ليس هناك أى حل آخر إلا الحل السلمي والتفاوضي بين الدول الثلاث وستبقى منخرطة لدعم أى جهود بناءة وتعاونية بين الدول الثلاث".

وفيما يتعلق بتأييد ودعم الإدارة الأمريكية لطلب مصر استضافة قمة المناخ العام المقبل بشرم الشيخ، قال: "إن هذا الملف بالنسبة للمناخ وحماية البيئة في مصر من أهم المواضيع اليى تقوم بالتنسيق بين مصر والولايات المتحدة، منوها بأن مصر لديها إمكانيات من الطاقة المتجددة لمواجهة أزمة المناخ، معربا عن تمنيه في أن يكون التنسيق والتعاون بين البلدين أكثر فأكثر.