الأحد 14 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

واشنطن: الحوار الاستراتيجى فرصة لتعزيز العلاقات المصرية - الأمريكية

سامويل وربيرج
سامويل وربيرج

قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكي، سامويل وربيرج، إن: "الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا فرصة لتعزيز العلاقات بين البلدين".

وأضاف وربيرج، عبر زوم، مع برنامج " بالورقة والقلم " المذاع عبر قناة "تن"، أن:" أمريكا تعمل مع مصر في العديد من الملفات، منها: الاقتصاد والتجارة والتنمية وحقوق الإنسان والمناورات العسكرية، وهناك صداقة بين الشعبين الأمريكي والمصري".

وأكد أن مصر لديها صداقة مع أمريكا على مستوى المسئولين وعلى مستوى الشعبيين، منوها بأن أمريكا تتواصل مع مصر يوميا وهذا يحدث منذ 100 عام.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تستمع إلي مصر في جميع الملفات وتتعرف على رؤية مصر في الملفات الإقليمية وأمريكا تتفق مع مصر في الملف الليبي الآن، مشيدا في الوقت ذاته بأهمية مصر في كل الملفات الإقليمية.

وعن سد النهضة، قال: "إن الولايات المتحدة ترى أنه ليس هناك أى حل آخر إلا الحل السلمي والتفاوضي بين الدول الثلاث وستبقى منخرطة لدعم أى جهود بناءة وتعاونية بين الدول الثلاث".

وفيما يتعلق بتأييد ودعم الإدارة الأمريكية لطلب مصر استضافة قمة المناخ العام المقبل بشرم الشيخ، قال: "إن هذا الملف بالنسبة للمناخ وحماية البيئة في مصر من أهم المواضيع اليى تقوم بالتنسيق بين مصر والولايات المتحدة، منوها بأن مصر لديها إمكانيات من الطاقة المتجددة لمواجهة أزمة المناخ، معربا عن تمنيه في أن يكون التنسيق والتعاون بين البلدين أكثر فأكثر.

حماية مصر تعاون تنمية العسكري الولايات المتحدة مستوى سد النهضه أمريكا امريكية قنا الخارجية حقوق الانسان برنامج مكان المتحدث اقتصاد شرم الشيخ مواجهة المسئولين الإقليمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف كواليس «مشاجرة الجيرة» على فيسبوك بالقاهرة

زيلينسكى: روسيا حشدت نحو 100 ألف عسكرى على حدود أوكرانيا

هاكرز يخترقون نظام البريد الإلكترونى لـ«إف بى آى»

جوتيريش: الكارثة المناخية لا تزال ماثلة

علاقة شذوذ.. السبب وراء قتل عامل لشقيقه فى الدقهلية

100 مليار جنيه استثمارات فى الثروة الداجنة بمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

علي سعدة

وطنيتهم ووطنيتنا

مؤمن المحمدي

خطأ شائع ومتكرر!

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

مكتب بينيت يعلق على اعتقال زوجين إسرائيليين فى تركيا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ثلاثة فلسطينيين فى الضفة الغربية

«التحرير الفلسطينية»: ازدواجية المعايير فى مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان