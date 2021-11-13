السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منخفض السودان الموسمي.. الأرصاد تكشف سبب اضطراب حالة الطقس

منخفض السودان الموسمي
منخفض السودان الموسمي

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار فى الطقس التى تضرب البلاد وخاصة مدينة أسوان وعدد من المحافظات، بسبب منخفض السودان الموسمى، القادم من السودان.

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم السبت، أن ذلك يأتي مع انخفاض آخر لطبقات الجو العليا التى بدورها تخفض الحرارة.

وأشارت إلى أنه من الأسبوع الماضى تحذر الهيئة من انخفاض الحرارة مع رعد وبرق وهبوط كرات البرد أو الثلج، لافتة إلى أن ذلك من توابع التغيرات المناخية التى يشهدها العالم أجمع.

وطالبت أهالى محافظات الصعيد وخاصة أسوان بتوخى الحذر بسبب الأمطار الغزيرة التى صاحبها كرات الثلج، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار خلال الأسبوع المقبل خاصة على شمال البلاد.

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