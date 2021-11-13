المنشآت الفندقية: بدء تطبيق الحد الأدنى لأسعار الغرف

قال هيثم نصار عضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، إنها بدأت فعليا في تطبيق النظام الجديد الخاص بالحد الأدنى لأسعار الفنادق قبل أيام، مؤكداً أن اللجنة التي شكلتها الوزارةً استهدفت متابعة تطبيق الحد الأدنى لأسعار الفنادق.

وأضاف: «بدأت الفنادق تسعير الغرف من جديد بما يتناسب مع البرامج السياحيةً التي بدأت بالترويج لها في موسم الشتاء».

وأكد أن تطبيق قرار الحد الأدنى للأسعار سيساهم في الحفاظ على القيمة الحقيقية للمنتج المصري بين الأسواق العالمية المنافسة.