السبت 13 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات الصحة والشباب والرياضة المدرجة في «حياة كريمة»

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، مشروعات قطاعي الصحة والشباب والرياضة المدرجين في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى، وذلك بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى وأعضاء المكتب الفني للمحافظ.

بدأت الجولة بتفقد الوحدات الصحية، حيث تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة وحدة طب الأسرة بقرية ميت الحارون بتكلفة 4 مليون جنيه، رفع كفاءة وحدة طب الأسرة بقرية ميت الرخا بتكلفة 2 مليون جنيه، رفع كفاءة وحدة طب الأسرة بقرية الغريب بتكلفة 4 مليون جنيه وأعمال تطوير وتجديد الوحدة الصحية بقرية منشأة العتر، وذلك ضمن خطة المبادرة التي تستهدف رفع كفاءة وتطوير 29 وحدة صحية بمركز زفتى بتكلفة 86 مليون جنيه.

كما تفقد محافظ الغربية أعمال تطوير مراكز الشباب، حيث يتم رفع كفاءة المبنى الإداري واستكمال الدور الأول علوي بمركز شباب كفر ميت الحارون، رفع كفاءة المبنى الإداري واستكمال الدور الأول علوي بمركز شباب ميت الحارون، إحلال وتجديد المبنى الإداري القديم وإنشاء مبنى جديد بمجمع الملاعب وإحلال وتجديد الملعب الخماسي وإنشاء ملعب سباعي منجل بمركز شباب ميت الرخا بتكلفة 700 ألف جنيه.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مبنى إداري بمساحة 260 متر وإنشاء ملعب خماسي منجل بمركز شباب كفر الصارم بتكلفة 1.3 مليون جنيه، إحلال وتجديد الملعب الخماسي وعمل ملعب سباعي وبناء الدور الأول علوي بمركز شباب الرياض بتكلفة 800 ألف جنيه، رفع كفاءة المبنى الإداري وإحلال وتجديد الملعب المنجل السباعي بمركز شباب فرسيس، إحلال وتجديد الملعب الخماسي وإنشاء دور ثانِ علوي بمساحة 325 متر وعمل صيانة للمبنى الإداري بمركز شباب الغريب ورفع كفاءة المبنى الإداري وإحلال وتجديد ملعب الخماسي الحديث بمركز شباب سندبسط بتكلفة 4 مليون جنيه.

وذلك ضمن خطة المبادرة التي تستهدف تطوير 36 مشروع تابع للشباب والرياضة بقرى مركز زفتى بإجمالي تكلفة 74.4 مليون جنيه.

يُذْكَر أن المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يتم تنفيذها داخل قرى مركز زفتى، من خلال تنفيذ 665 مشروع بتكلفة تقديرية 3 مليار جنيه.

محافظ الغربية يتفقد مشروعات الصحة والشباب والرياضة المدرجة حياة كريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

غدًا.. إعلان بدء التجارب السريرية على لقاح «كوفى فاكس» المصرى المضاد لـ«كورونا»

خسائر الأمطار.. إصابة 80 شخصًا إثر تعرضهم للدغات العقارب وانهيار المنازل فى أسوان

ارتفاع المصابين بـ«لدغات العقارب» فى أسوان إلى 504 حالات

أزمة فى توفير سرنجات التطعيم بلقاحات «كورونا».. «الوزراء» يكشف الحقيقة

الرئيس السيسى يوجه بإقامة شبكة موحدة لسرعة احتواء الأزمات والكوارث

رئيس «برلمانية الشعب الجمهوري»: إلغاء الطوارئ «ضربة معلم».. ولا يوجد معتقل بمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

عفاف السيد

«بناء التعليم»: ماراثون تفوز فيه مصر

ماجد حبته

ليبيا والرئيس فى باريس

مؤمن المحمدي

سوسو طرب وأشياء أخرى

عبد الرحيم طايع

المتاجرة بالمسيخ الدجال!

مدحت بشاى

واحة الفنون غير قابلة لحصار التطرف

د.كريمة الحفناوى

من أجل العدالة المناخية

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

«التحرير الفلسطينية»: ازدواجية المعايير فى مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 122

«التحرير الفلسطينية»: آن الأوان لتدخل فاعل من المجتمع الدولى للضغط على الاحتلال