محافظ القاهرة يكلف برفع أنقاض العقار المنهار بروض الفرج

كلف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة هيئة نظافة القاهرة برفع انقاض العقار المنهار بحي روض الفرج.

وأعلنت هيئة نظافة القاهرة عن الاستجابة الفورية في الاستعانة بالهيئة ومعدات الإنقاذ المركزي في رفع أنقاض سقوط أحد المنازل بالمنطقة الشمالية بحي روض الفرج في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وانتقل اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة القاهرة بصحبة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية الى الموقع، وتابعا اعمال رفع أنقاض العقار المنهار بحي روض الفرج شمال القاهرة.

وتفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ومستوى العمل في الأزمات والطوارئ بكل مناطق وأنحاء القاهرة.

وقدم رئيس الهيئة الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمنطقة الشمالية والإنقاذ المركزي لمدير المنطقة ورؤساء أفرع الهيئة بالشمالية مدير الإنقاذ المركزي علي المجهود المبذول وسرعة تلبية طلبات محافظ القاهرة.