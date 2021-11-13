التفرقة بين فيروس كورونا والإنفلونزا.. نصائح حول كيفية علاجها

يتعرض عدد كبير من الأطفال إلى نزلات البرد، في فصل الشتاء ومعظم نزلات البرد لها بعض العلامات المنبهة، بما في ذلك الاحتقان وزيادة المخاط والسعال والحمى منخفضة الدرجة، لكن يمكن أن يكون لنزلات البرد المختلفة أعراض مختلفة في بعض الأحيان ، ينتج عن فيروس البرد نفسه أعراضًا مختلفة عند الأطفال المختلفين.

ووفقًا لموقع “very well family” نرصد مجموعة من النصائح حول كيفية علاج نزلات البرد لدى طفلك.

أعراض البرد المبكرة

يقول إيلان شابيرو، المدير الطبي للتثقيف الصحي والعافية إن العلامات المبكرة لنزلات البرد قد تكون خفية، ولن تتضمن العديد من أعراض البرد التقليدية، مثل الاحتقان أو السعال.

أعراض نزلات البرد الرئيسية

- يقول دانيال فيشر، دكتوراه في الطب في مركز بروفيدنس سانت جون الصحي في سانتا مونيكا، كاليفورنيا، إن الأعراض الأكثر انتشارًا لنزلات البرد هي سيلان الأنف والسعال، إلى جانب ذلك، قد تظهر أعراض أخرى، بما في ذلك العطس، وعيون حمراء، وانخفاض الشهية، وزيادة الانزعاج، يقول الدكتور شابيرو إن العيون الدامعة والتهاب الحلق هي بعض أعراض الزكام الإضافية الشائعة.

- يقول توماس ماكدونا، طبيب أطفال تابع لمستشفى هنتنغتون في نيويورك، إن الحمى أحيانًا، ولكن ليس دائمًا، من أعراض نزلات البرد، ومعظم أنواع الحمى المصاحبة لنزلات البرد هي حمى منخفضة الدرجة، وفقًا لأكاديمية طب الأطفال الأمريكية تتراوح درجة الحرارة المنخفضة بين 101-102 درجة فهرنهايت.

الأعراض والمضاعفات اللاحقة

تقتصر معظم أعراض البرد على الاحتقان والسعال، وهي خفيفة نسبيًا وتختفي من تلقاء نفسها في غضون أسبوع أو أسبوعين، لكن في بعض الأحيان تظهر أعراض أو مضاعفات أخرى.

يقول الدكتور ماكدونا في بعض الأحيان بعد أيام قليلة من الزكام، تظهر عدوى في الأذن، وتشمل علامات التهاب الأذن زيادة الضيق والحمى الجديدة وشد الأذن، بالإضافة إلى ذلك، يوضح الدكتور ماكدونا، أنه في بعض الأحيان تظهر حالة تسمى التهاب القصيبات، والتهاب القصيبات هو عدوى تصيب القصيبات في الرئتين، ويمكن أن تسبب أزيزًا وصعوبة في التنفس.

إذا ظهرت على طفلك علامات عدوى في الأذن، أو التهاب القصيبات، أو ارتفاع في درجة الحرارة، أو ظهرت عليه أي أعراض مقلقة، فيجب عليك تحديد موعد مع طبيب الأطفال.

هل هو نزلة برد أم أنفلونزا أم كوفيد -19؟

معظم فيروسات البرد الشائعة لها أعراض خفيفة، تظهر فقط مع حمى منخفضة الدرجة، ولا تشمل أعراضًا مثل آلام الجسم أو القشعريرة أو التعب الشديد، وإذا ظهرت على طفلك علامات مثل ارتفاع في درجة الحرارة، أو آلام في الجسم قشعريرة، أو خمول شديد، يجب أن تأخذهم إلى طبيب الأطفال لاستبعاد الأمراض الأكثر خطورة مثل الأنفلونزا.

يمكن أن يتسبب COVID-19 أيضًا في ظهور أعراض شبيهة بأعراض الأنفلونزا لدى الأطفال، ولكن في بعض الأحيان لا ينتج عن COVID-19 سوى أعراض خفيفة شبيهة بالبرد، لهذا السبب، يوصي الأطباء هذه الأيام بأن يخضع الأطفال لفحص COVID إذا كانوا يعانون من أي أعراض تشبه أعراض البرد، يمكن أن يساعدك هذا في معرفة ما إذا كان طفلك بحاجة إلى العزل أو الحجر الصحي أم لا، وما إذا كان هناك حاجة إلى إخطار أي جهات اتصال أقرب.

ما هي المكملات الغذائية التي يمكن أن تعطيها؟

فيتامين سي.

الزنك.

شراب البلسان.

السوائل الدافئة.

فيكس فابوروب.