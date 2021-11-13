السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 59 حالة تعدٍ على أراضِ أملاك الدولة بمراكز المنيا

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمراكز المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة تواصل تنفيذ المرحلة الثالثة للموجه الـ18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم وحزم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمراكز المنيا

أوضح المحافظ، أن الوحدات المحلية بالمحافظة أزالت 59 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 1660 متر مربع، منها 6 حالات، على مساحة 640 متر مربع، بقري، البهنسا، وبني صامت، وحماضة، بمركز بنى مزار، وإزالة 10 حالات على مساحة 184 متر مربع بقرية حلوة، بمركز مطاي، وإزالة حالتي تعدٍ على مساحة 210 متر مربع بسما لوط شرق، وإزالة حالتي تعدٍ، بمساحة 20 متر مربع بمركز المنيا، وإزالة 39 حالة تعدٍ بمساحة 606 متر مربع، بمركز أبو قرقاص.

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إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمراكز المنيا

وأكد المحافظ، على أن التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر ولن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مشيرًا إلى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 هي الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضي الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظة.

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إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمراكز المنيا
المنيا إزالة تعديات على أملاك الدولة الموجة 18 لإزالة التعديات بني مزار ومطاي وسمالوط اللواء اسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

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