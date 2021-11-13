السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر نوفمبر 2021

عداد الغاز
عداد الغاز

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر نوفمبر 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات التسجيل و وسائل الدفع الالكتروني التي اعتمدتها شركة بتروتريد للعملاء.

 

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر نوفمبر 2021

يستطيع الملايين من عملاء شركة الخدمات البترولية بتروتريد للغاز الطبيعي التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية الاستعلام الالكتروني عن إجمالي قيمة الفاتورة الشهرية للاستهلاك عقب إدخال قراءة العداد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة من يوم 1_15 من كل شهر فيما تم تخصيص الفترة من 6_30 من كل شهر للدفع وفقا للمخطط الزمني المتبع للشركة وذلك لتسهيل عملية الاستعلام على المواطنين خاصة الذين يقضون معظم أوقاتهم خارج المنزل بسبب أعمالهم حيث يقدم الموقع العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين.


رابط وخطوات الاستعلام الالكتروني عن فاتورة الغاز الطبيعي

يمكن للراغبين في الاستعلام عن فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي شهريا إتباع الخطوات التالية :-

  • تسجيل الدخول عبر موقع شركة بتروتريد لخدمات البترول من خلال هذا الرابط ( من هنا)
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الشهري
  • كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة في الخانات المخصصة لذلك ( الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة، ...)
  • تحديد مكان تركيب العداد بدقة ( شقة، دور، عقار، شارع، منطقة، حي،..)
  • كتابة قراءة العداد في الخانات المخصصة لذلك والمكونة من 10 أرقام
  • الضغط على زر الاستعلام
  • ظهور إجمالي المبلغ المراد دفعه نظير الاستهلاك الشهري

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وسائل دفع فواتير الغاز الطبيعي إلكترونيا

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر نوفمبر 2021 ووسائل الدفع الالكتروني من أكثر التساؤلات التي تشغل بال الملايين من عملاء الشركة المصرية للخدمات البترولية بتروتريد حيث يمكن للعملاء السداد عبر ماكينات الصرف الآلي للبنوك ومكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية وشركات التحصيل الالكتروني (ضامن، مصاري، فوري، Bee ، ...) وذلك لتسهيل عملية السداد على المواطنين خاصة المسافرين للخارج والمتواجدين أغلب أوقاتهم خارج منازلهم بسبب أعمالهم.

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وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

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