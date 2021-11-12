الجمعة 12 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«جونسون آند جونسون» تعتزم الانقسام إلى شركتين

جونسون آند جونسون
جونسون آند جونسون

أعلنت شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية العملاقة للأدوية، اليوم الجمعة، اعتزامها الانقسام الى شركتين مدرجتين في البورصة إحداهما تعنى بالمنتجات الصحية المخصصة للمستهلكين والثانية بالدواء.
وذكرت الشركة، في بيان، إنها تعتزم إنشاء "شركتين رائدتين عالميا تتموضعان بشكل أفضل لتقديم نتائج صحية مطورة للمرضى والمستهلكين من خلال الابتكار".
وارتفع سهم الشركة التي تأسست قبل 135 عاما أكثر من 3,5% في بورصة "وول ستريت" في تداولات ما قبل السوق الجمعة بعد الإعلان عن انقسامها.
وتخطط "جونسون آند جونسون" للانتهاء من هذه العملية في مدة تراوح بين 18 و24 شهرا، ما يؤدي الى ولادة شركتين يتم التداول باسهمهما في البورصة.
وقال رئيس مجلس الإدارة أليكس غورسكي إن القرار اتخذ بعد "مراجعة شاملة".
ويعتقد مجلس الإدارة أن الانقسام هو "أفضل طريقة لتسريع جهودنا لخدمة المرضى والمستهلكين والمتخصصين في الرعاية الصحية، وأيضا لخلق فرص لفريقنا العالمي الموهوب وتحقيق نمو مربح، والأهم هو تحسين نتائج الرعاية الصحية للأفراد حول العالم".
وحقق الفرع الخاص بصحة المستهلكين الذي ينتج مستحضرات للعناية بالبشرة وبودرة الأطفال 3,7 مليارات دولار في الربع الثالث هذا العام، أي نحو 16 بالمئة من إجمالي إيرادات المجموعة.
وبلغت ايرادات اللقاح المضاد لكوفيد من جرعة واحدة الذي طورته الشركة نحو 20 مليار دولار في الفترة نفسها.
وقالت الشركة إن موظفيها البالغ عددهم 136 ألفا حول العالم "سيبقون العمود الفقري لهذه الأعمال".
وكانت شركة "جنرال الكتريك" العالمية قد أعلنت بداية الأسبوع عن مخططها للانقسام إلى ثلاث شركات متفرقة.

نيويورك جونسون آند جونسون شركة جونسون أند جونسون الأميركية العملاقة للأدوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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