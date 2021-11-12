بالأسماء.. قائمة الحضور فى مؤتمر باريس الذى يُعقد بشأن ليبيا

عرضت قناة ليبيا 218، نسخة رسمية من قائمة الحضور في مؤتمر باريس، الذي يُعقد اليوم الجمعة، بشأن ليبيا، وتضمنت الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.

كما يحضر المؤتمر الذي انطلق منذ قليل في باريس، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، فضلاً عن رئيس النيجروالرئيس القبرصي، ورئيس جمهورية الكونغو.

وتتواجد نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كامالا هاريس، رئيس المجلس العسكري التشادي الانتقالي محمد إدريس ديبيو ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بيريز كاستيجون، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن.

ويحضر وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، ووزير خارجية سويسرا، ووير خارجية المغرب ورئيس الوزراء الأردنو، والكونغو الديمقراطية والكويت ، ووزير خارجية الجزائر، فضلا عن هولندا والإمارات وقطر وبريطانيا والصين.

أما قادة المنظمات الدولية والإقليمية الذين يعتزمون حضور مؤتمر باريس حول الشأن الليبي، رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، وامين ام جماعة الدول العربية والامين التنفيذي لمجموعة دول الساحل الخمس.

وكانت مسودة مؤتمر باريس بشأن ليبيا، أكدت أهمية عدم السماح بعرقلة الانتخابات في ليبيا، وفرض عقوبات على جميع من يحاول عرقلة العملية الانتخابية.

وشددت المسودة، على أنه سيتم محاسبة كل من يحاول عرقلة الانتخابات أو التلاعب بها، وإحالتهم للجنة العقوبات في مجلس الأمن، فيما أشارت إلى دعم عمل اللجنة العسكرية (5+5) لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية، مشددة على ضرورة نجاح الانتقال السياسي عبر الانتخابات ووقف النار وانسحاب المرتزقة.

وأشادت المسودة بالتزام المجلس الرئاسي والحكومة، بضمان نجاح الانتقال السياسي، داعية البرلمان الليبي المقبل، إلى إنشاء دستور دائم ومقبول للجميع.

وأوضحت المسودة، ضرورة إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، والتزام الأطراف بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة، بالإضافة إلى ضرورة إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت واحد.

وتستضيف العاصمة الفرنسية، باريس، اليوم الجمعة، مؤتمرًا دوليًا بشأن ليبيا، ويناقش المؤتمر آليات إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى ملف إخراج المرتزقة.

ويركز المؤتمر، الذي يُعقد برئاسة مشتركة فرنسية إيطالية ألمانية، إضافة إلى الأمم المتحدة، على توسيع دائرة الدول المشاركة، وخصوصا المعنية بالشأن الليبي.

ودعيت دول عديدة للمؤتمر، من بينها دول جديدة معنية بالأزمة الليبية مثل تشاد، والنيجر، ومالطا، حيث أصبح المؤتمر أوسع من سابقه الذي عُقد في برلين، بحسب مصدر رئاسي فرنسي.

فيما ستكون أولوية مؤتمر باريس حول ليبيا من الجانب السياسي، حشد الدعم لإنجاح الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر على الصعيد الأمني، أن تُقر الدول المجتمعة خلال المؤتمر، تقديم دعم دولي لخطة العمل الليبية، لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة التي اعتمدتها اللجنة العسكرية (5 + 5) بإدراج تنفيذ هذه الخطة كأولوية أمنية.