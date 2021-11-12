ضبط المتهمين بسحل سيدة بسبب خلافات الميراث بشمال سيناء

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، يتضمن قيام 3 سيدات، بالتعدي بالضرب على أخرى، بدائرة قسم شرطة ثان العريش، بمديرية أمن شمال سيناء.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد المجنى عليها «ربة منزل مقيمة بدائرة القسم»، وباستدعائها اتهمت 4 أشخاص «3 سيدات، نجار»، بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بكدمات، بسبب خلافات على الميراث.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط 3 من المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ تكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة.