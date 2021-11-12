الجمعة 12 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهمين بسحل سيدة بسبب خلافات الميراث بشمال سيناء

المتهمين
المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، يتضمن قيام 3 سيدات، بالتعدي بالضرب على أخرى، بدائرة قسم شرطة ثان العريش، بمديرية أمن شمال سيناء.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد المجنى عليها «ربة منزل مقيمة بدائرة القسم»، وباستدعائها اتهمت 4 أشخاص «3 سيدات، نجار»، بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بكدمات، بسبب خلافات على الميراث.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط 3 من المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ تكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة.

منشور فيس بوك الضرب قسم شرطة ثان العريش أمن شمال سيناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو يروج لذبح التلاميذ داخل مدرسة بقنا

«شبورة وانخفاض في الحرارة وأمطار».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسى للشعب الليبى: ستجدون مصر سنداً لكم وقوة متى احتجتموها

محمد صلاح الأفضل فى الدورى الإنجليزى

ضبط المتهمين بسحل سيدة بسبب خلافات الميراث بشمال سيناء

نص كلمة الرئيس السيسى أمام مؤتمر باريس حول ليبيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

سوسو طرب وأشياء أخرى

عبد الرحيم طايع

المتاجرة بالمسيخ الدجال!

مدحت بشاى

واحة الفنون غير قابلة لحصار التطرف

د.كريمة الحفناوى

من أجل العدالة المناخية

حسين دعسة

من سيحارب إيران؟

د. محمد عفيفي

السينما والمجتمع المصرى

محمد بركة

المثقف والجنس.. كيف يحل صلاح فضل الإشكالية المسكوت عنها؟

محمد نجم

مستجدات الأزمة العالمية ونظرة على السوق المصرية

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام داخل سجون إسرائيل

السلطة الفلسطينية تنفى الحصول على قرض من إسرائيل

استقالة رئيس شركة برامج تجسس إسرائيلية بعد إدراج أمريكا لها فى القائمة السوداء