مستشارة مالية توضح التحديات التي تواجه النساء في 2021

شاركت مستشارة مالية 6 من أكثر التحديات المالية الحديثة شيوعًا التي تواجهها النساء، حيث تقول هيلين بيكر، المستشارة المالية الأسترالية، إن النساء بحاجة إلى التخطيط وليس الرد على العقبات المالية.

5 تحديات مالية تواجهها النساء في حياتها العامة

في كتابها الجديد تقدم الدليل الأساسي للاستقلال المالي لجميع النساء، والتمويل الشخصي لتمكين النساء من التحكم في شؤونها المالية.

فجوة النوع الاجتماعي

وفقًا لموقع daily mail لا تزال المرأة تعمل في الأسبوع بدوام كامل، وتتقاضى أقل من الرجال في المتوسط، لذلك هن في حاجة إلى اكتساب الثقة للمطالبة بحقوقهن، فالنساء لايسعين للحصول على المشورة المالية لخوفهن من عالم التمويل الذي يسيطر عليه الذكور، لذلك يفقدون مزايا الاستثمارات.

التحكم في الإنفاق

تتضمن طريقة الميزنة البسيطة والفعالة هذه تقسيم دخلك بعد خصم الضرائب إلى ثلاث فئات: ضع 50 في المائة من صافي دخلك على الضروريات مثل الإيجار وفواتير الخدمات والرسوم المدرسية ومحلات البقالة، ثم احتفظ بـ 30 في المائة لرغباتك، مثل تناول الطعام في الخارج والأزياء والترفيه، استرجع 20 في المائة من أجل مدخراتك.

إخفاء حساب التوفير الخاص بك عن نفسك

أنشئ حسابًا مصرفيًا منفصلاً لمدخراتك، اختر حساب توفير يتقاضى رسومًا على السحب لأنه كلما كان الوصول إلى حسابك أصعب وأكثر تكلفة، فمن المرجح أنك ستحقق أهداف المدخرات الخاصة بك.

تجنب الاشتراك في المنتجات نيابة عن شريكك

تجنب الحصول على بطاقة ائتمان أو قرض نيابة عن شريكك باسمك، إذا تخلف شريكك عن السداد، فقد يؤثر ذلك عليك، وإذا انفصلت أو تراكمت الديون على شريكك فستكون مسؤولاً عن ديونه.

المرأة تعيش لفترة أطول

إحصائيًا تعيش النساء أطول من الرجال، وهذا يعني أن المرأة تحتاج عمومًا إلى تمويل سنوات تقاعد أكثر من الرجل ، وتجد بعض النساء قادرين على الاستقلالية والسفر، والقيام بأشياء لم يسبق لهن القيام بها، ولكن كل هذا له ثمن، لكن يمكنك المساعدة في تحسين وضعك قبل التقاعد.

لاتعتمدي على الورث الذي يخلفه زوجك لأنه في كثير من الأحيان يذهب المال مع القرارات السيئة أو الفواتير الطبية الباهظة.