الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات تنفى وجود شبهة جنائية فى حريق شقة سكنية بالحوامدية

حريق شقة
حريق شقة

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، خلال معاينة شقة اشتعل بها حريق بمنطقة الحوامدية لحصر الخسائر والتلفيات، عن عدم وجود شبهة جنائية.

وأكد مالك الشقة أنه لا يشتبه في اشتعال الحريق جنائيا، وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق.

كان قد تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق اشتعل بشقة سكنية في منطقة الحوامدية، دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية في منطقة الحوامدية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تحريات الجيزة معاينة شقة حريق الحوامدية

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