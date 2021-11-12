بيطري الشرقية يضبط 367 عبوة دواء مخالفة

أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، قامت مديرية الطب البيطري (إدارة الخدمات) بالاشتراك مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بتنفيذ حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمدينة القرين، وتم خلالها المرور على ( 8 ) مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية وأسفرت عن تحرير ( 6 ) محاضر مخالفة، وضبط ( 367 عبوة ) لـ( 70 صنف) دواء بيطري مخالف ( مجهول المصدر - منتهي الصلاحية).

وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية و ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.