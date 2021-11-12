الجمعة 12 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«الألم بشع ومفيش أحسن من بلدنا».. تفاصيل آخر مكالمة بين «الساحر» والفخراني

محمود عبد العزيز
محمود عبد العزيز

لم يكن كأي فنان آخر، بل أنه "ساحر" السينما المصرية، فما إن يُذكر اسمه حتى يُردد الجميع كلماته الشهيرة التي قالها في الأفلام والتي اتخذت فيما بعد لتصبح متداولة رغم تعاقب الأجيال، هذا هو محمود عبد العزيز، النجم السينمائي الذي يوافق اليوم ذكرى رحيله. 

في 24 نوفمبر من عام 2016، كرم مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان الكبير يحيى الفخراني، في ختام دورته الـ 38 بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور عدد من الفنانين والفنانات، وأثناء حديثه إلى الجمهور، تطرق يحيى الفخراني إلى الحديث عن صديقه محمود عبد العزيز، حيث رغب في ذكر موقف جمعه بالفنان الراحل.

وقال يحيى الفخراني: "لقيت عمل عجبني لكن لقيته لايق على محمود مش عليا أنا، فكلمته في التليفون قالي أنا في باريس عملت عملية وهعمل عملية تانية، قلتله خير، قالي اللحمية وأنا متوجع، الألم بس هو اللي بشع، قلتله إيه حكاية باريس دي أنت بتتلكك! أي حاجه تروح باريس! قالي والله العظيم يا يحيى ما فيش أحلى من بلدنا.. طبعًا ولا قلتله على المسلسل ولا حاجة، ودي الكلمة اللي عايز أختم بيها: والله ما فيش أحلى من بلدنا.. اشتغلوا".

محمود عبد العزيز ولد في حي الورديان غرب الإسكندرية وكان ينتمي إلى أسرة متوسطة، تلقى تعليمه في مدارس الحي حتى انتقل إلى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية وهناك بدأ يمارس هواية التمثيل من خلال فريق المسرح بكلية الزراعة.

للفنان محمود عبد العزيز مسيرة فنية حافلة، سواء على مستوى الدراما أو السينما، إلا أن جميعها استطاع أن يجعله صاحب تاريخ وبصمة في عالم الفن لا يناسبه فيها أحد، حيث حصل النجم محمود عبد العزيز على عدة جوائز مثل جائزة أحسن ممثل عن أفلام "الكيت كات"، "القبطان"، "الساحر" من مهرجان دمشق السينمائي الدولي.

جائزة أحسن ممثل عن فيلم "سوق المتعة" من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

جائزة أحسن ممثل عن فيلم "الكيت كات" من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.

جائزة أحسن ممثل مشاركة مع الفنان عمار محمد حسان. في فيلم الليالي المقمرة.

يحيي الفخرانى الفنانين القاهرة الفن محمود عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

بعد خسارة القمة.. تفاصيل اجتماع كارتيرون مع لاعبى الزمالك

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو يروج لذبح التلاميذ داخل مدرسة بقنا

ثلاثى هجومى يقود منتخب مصر أمام أنجولا فى تصفيات المونديال

الرئيس السيسى يطالب بتحديد مدى زمنى ملزم لخروج المرتزقة من ليبيا

تجارب حية.. «الدستور» ترصد مجهودات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

بحركات استعراضية.. ضبط سائقين عرضّا حياة المواطنين للخطر فى شوارع النزهة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

سوسو طرب وأشياء أخرى

عبد الرحيم طايع

المتاجرة بالمسيخ الدجال!

مدحت بشاى

واحة الفنون غير قابلة لحصار التطرف

د.كريمة الحفناوى

من أجل العدالة المناخية

حسين دعسة

من سيحارب إيران؟

د. محمد عفيفي

السينما والمجتمع المصرى

محمد بركة

المثقف والجنس.. كيف يحل صلاح فضل الإشكالية المسكوت عنها؟

محمد نجم

مستجدات الأزمة العالمية ونظرة على السوق المصرية

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: اشتباكات الحريديم واليهوديات عند حائط البراق هدفها الانقسام

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام داخل سجون إسرائيل

السلطة الفلسطينية تنفى الحصول على قرض من إسرائيل