«الألم بشع ومفيش أحسن من بلدنا».. تفاصيل آخر مكالمة بين «الساحر» والفخراني

لم يكن كأي فنان آخر، بل أنه "ساحر" السينما المصرية، فما إن يُذكر اسمه حتى يُردد الجميع كلماته الشهيرة التي قالها في الأفلام والتي اتخذت فيما بعد لتصبح متداولة رغم تعاقب الأجيال، هذا هو محمود عبد العزيز، النجم السينمائي الذي يوافق اليوم ذكرى رحيله.

في 24 نوفمبر من عام 2016، كرم مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان الكبير يحيى الفخراني، في ختام دورته الـ 38 بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور عدد من الفنانين والفنانات، وأثناء حديثه إلى الجمهور، تطرق يحيى الفخراني إلى الحديث عن صديقه محمود عبد العزيز، حيث رغب في ذكر موقف جمعه بالفنان الراحل.

وقال يحيى الفخراني: "لقيت عمل عجبني لكن لقيته لايق على محمود مش عليا أنا، فكلمته في التليفون قالي أنا في باريس عملت عملية وهعمل عملية تانية، قلتله خير، قالي اللحمية وأنا متوجع، الألم بس هو اللي بشع، قلتله إيه حكاية باريس دي أنت بتتلكك! أي حاجه تروح باريس! قالي والله العظيم يا يحيى ما فيش أحلى من بلدنا.. طبعًا ولا قلتله على المسلسل ولا حاجة، ودي الكلمة اللي عايز أختم بيها: والله ما فيش أحلى من بلدنا.. اشتغلوا".

محمود عبد العزيز ولد في حي الورديان غرب الإسكندرية وكان ينتمي إلى أسرة متوسطة، تلقى تعليمه في مدارس الحي حتى انتقل إلى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية وهناك بدأ يمارس هواية التمثيل من خلال فريق المسرح بكلية الزراعة.

للفنان محمود عبد العزيز مسيرة فنية حافلة، سواء على مستوى الدراما أو السينما، إلا أن جميعها استطاع أن يجعله صاحب تاريخ وبصمة في عالم الفن لا يناسبه فيها أحد، حيث حصل النجم محمود عبد العزيز على عدة جوائز مثل جائزة أحسن ممثل عن أفلام "الكيت كات"، "القبطان"، "الساحر" من مهرجان دمشق السينمائي الدولي.

جائزة أحسن ممثل عن فيلم "سوق المتعة" من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

جائزة أحسن ممثل عن فيلم "الكيت كات" من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.

جائزة أحسن ممثل مشاركة مع الفنان عمار محمد حسان. في فيلم الليالي المقمرة.