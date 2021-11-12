ضبط لحوم ودواجن وأسماك مجهولة المصدر بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم حملة للمرور على ثلاجات اللحوم والجزارين بالمدينة برفقة حملة من الطب البيطري وتم تحرير محاضر للمخالفين، حيث تحرر محضر ضد أحد أصحاب الثلاجات لوجود سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على ٥٢ كيلو مصنعات دواجن على ذمة المحضر، وتحرر محضر ضد أحد أصحاب محلات بيع اللحوم لوجود سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد ٢٠ طبق فوم كبدة مجهولة المصدر زنة الواحد نص كيلو بإجمالي ١٠كيلو كبدة و١٠ أكياس لحم برازيلي زنة الواحد كيلو بإجمالي ١٠ كيلو لحم مجهول المصدر.

كما تحرر محضر ضد أحد أصحاب الثلاجات لوجود سمك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على ١٠ كيلو سمك ماكريل غير صالح للاستهلاك الآدمي على ذمة المحضر، وقامت الحملة بتحرير محضر ضد أصحاب أنشطة للبيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر تحرر عدد ٣ محاضر ضد أصحاب انشطه تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي سياق متصل قامت حملة من إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبدالرؤوف سويلم ومرافقة الطب البيطرى وتم تحرير محضر برقم ١٣٦٥٦جنح كفرصقر للذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على ١٠ كيلو لحوم، ومحضر برقم ١٣٦٥٧ للذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على ١٠ كيلو لحوم، و محضر برقم ١٣٦٥٨ جنح كفر صقر للذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على ٥ كيلو لحوم، ومحضر برقم ١٣٦٥٩جنح كفرصقر للذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على ٥ كيلو لحوم، ومحضر برقم ١٣٦٦٠ جنح كفر صقر لعدم الإعلان عن أسعار.

كما قامت إدارة تموين بلبيس برئاسة أبوطالب على بحملة تموينية مفاجئة على مصانع تصنيع اللحوم وتم تحرير محضر رقم ٢٤٣٦٢ جنح بلبيس ضد أ ح م مدير مسئول عن مصنع لتصنيع اللحوم وتم ضبط طن لحوم ونصف طن صدور بط و٢٠٠ كجم مفروم دجاج و١٠٠ كجم بقسماط ابيض داخل شكاير، ومحضر رقم ٢٤٣٦٣ جنح بلبيس ضد م ش ح مدير مسئول لمصنع حمودة لعلف الأسماك وتم التحفظ على ١٢ طن بروتين حيواني و٢ طن ونص مسحوق سمك، ومحضر رقم ٢٤٣٦٦ جنح بلبيس ضد أ ص أ صاحب مصنع لإنتاج الزيت وتم التحفظ على ١٠ أطنان زيت طعام خام.