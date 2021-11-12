التحفظ على طن ونصف لحوم فاسدة بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، التحفظ على طن ونصف "لحوم وكلاوى" داخل ثلاجة لحوم معبأة في عبوات أجنبية المنشأ منتهى تاريخ صلاحيتها، قبل طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين، مما يسبب أضرار صحية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء محمد أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن ثلاجة تجميد، كائنة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، حيازة وتخزين كميات من اللحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تم مداهمة الثلاجة والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 1500 كيلو جرام "لحوم وكلاوى" داخل عبوات أجنبية المنشأ منتهى تاريخ صلاحيتها، قبل طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين، مما يسبب أضرار صحية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة ميناء الإسكندرية، التحفظ على 28 طن من لحوم التريمنج "بقايا اللحوم" المحظور استيرادها قادمة من الهند قبل محاولة تهريب الي البلاد، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط أوراق الرسالة لفحصها.

تلقي مدير أمن ميناء الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بالاشتباه فى وجود أصناف محظورة ضمن مشمول بوليصة شحن رقم 757878 حاوية رقم 171901 والصنف طبقا للمستندات قادمة من دولة الهند، عبارة عن 1400 كرتونة بوزن 28 طن لحوم جاموس مجمدة منشأ الهند بإيداع الوطنية.

تم تشكيل لجنة وضبط الحاوية وبتفتيشها عثر علي 429 كرتونة بوزن 8 طن و580 كيلوجرام لحوم جاموس بمقدمة الحاوية وفى الخلف 971 كرتونه بوزن 19 طن و 420 كيلو جرام لحوم تريمنج "بقايا اللحوم" محظور استيرادها، وتبلغ قيمة المضبوطات مليون جنيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.