كيف يؤدي اهتمامك بصحتك إلى تحقيق مكاسب أكبر في العمل؟

"اشتغل عدد ساعات أطول.. تحقق نجاحات أكثر".. تعد هذه من أكثر النصائح تداولًا والتي تقدم للشباب الصغار، دون النظر إلى المخاطر التي من الممكن أن يخلفها اتباع مثل هذه النصائح، من تدهور في العلاقات الأسرية والصحية، فما من شخص يقدم على العمل لساعات طويلة بدون راحة، إلا وصاحبت نجاحاته في العمل، تدهور في حالته الصحية، وفشل في علاقاته الأسرية.

وإليك في السطور التالية عدد من النصائح التي تساعدك على النجاح وأنت بصحة جيدة، بحسب ما ورد في موقع “Success”.

استمع إلى الموسيقى:

يعتبر السماع إلى الموسيقى من أهم العوامل التي تساعد على تجديد النشاط وتحفز المخ على التركيز والذي يؤدي بالضرورة إلى إنتاج أكبر في العمل، حيث تعمل الموسيقى وقراءة الكتب على خلق جوًا من الاسترخاء، وذلك من خلال خفض التوتر والقلق في جميع أنحاء الجسم.

تقليل التوتر وتحسين اتخاذ القرار:

إن عملية اليقظة الذهنية هي عملية طبيعية يقوم بها جميع البشر حتى أولئك الذين لا يريدون أوقات للراحة، ولكن الاهتمام بخلق وقت خاص يؤدي إلى الحصول على مكاسب أكبر من المال، وذلك بحسب ماورد في عدد من الدراسات التي أجريت في إطار إدارة الأعمال، وفي هذا الصدد يشير بحث أجرته جامعة جونز هوبكنز، إلى أن أولئك الذين يمارسون رياضة التأمل يلاحظون انخفاض واضحًا في مستوى الإجهاد العام.

ممارسة التمرينات الرياضية:

لو دققنا النظر نجد أن عدد كبير من رواد الأعمال في العالم يحرصون بشكل دائم على القيام بالتمارين الرياضية، وهذه الملاحظة كفيلة بخلق إحساس عام لدينا بأهمية الرياضة والاهتمام بالصحة بشكل عام حتى نحصل في أعمالنا على النجاح المطلوب.

كما خلصت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يمارسون رياضة ثم توقفوا، كانت نسبة 72% نتائجهم أفضل في الفترة التي مارسوا الرياضة فيها من غيرها.

الحصول على عدد كافي من النوم:

وأخيرًا يعتبر النوم من أكثر العوامل التي تساعدك على تحقق نجاحات ومكاسب أكبر، إذ لابد من الحصول على قسط كافي من الراحة، والاسترخاء بشكل جيد، حتى تتمكن من تقديم أداء أفضل في العمل وبالتالي تحقق المكاسب المرجوة.