الجمعة 12 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العراقية» توجه دوائرها بالاستعداد لمواجهة موجة رابعة من كورونا

كورونا في العراق
كورونا في العراق

وجهت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، كافة دوائرها، إلى الاستعداد اللازم لمواجهة موجة وبائية رابعة لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة - في بيانٍ أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه نظرًا لما تشهده بعض دول العالم من زيادة في أعداد الإصابات بالرغم من تحقيق نسب تغطية بلقاحات كورونا لمواطنيها تجاوزت الـ 50%، كذلك بسبب الموقف الوبائي لبعض المحافظات والذي ينذر باحتمالية حدوث موجة رابعة مع تدني نسب التغطية باللقاحات، توجب اتخاذ الاستعدادات اللازمة، مع توفير الأسرة الكافية والأدوية والمستلزمات الأخرى، تحسبًا لأي زيادة محتملة بالإصابات والتأكيد على رفع نسب التغطية باللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكافة الفئات المشمولة.

فيروس كورونا كورونا كوفيد العراق اللقاح

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