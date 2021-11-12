الجمعة 12 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تسجل 40 ألفًا و123 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في روسيا
كورونا في روسيا

سجلت روسيا 40 ألفًا و123 إصابة جديدة بالفيروس التاجي (كوفيد ــ19) خلال الــ 24 ساعة الماضية، بانخفاض عن اليوم السابق، الذي سجلت فيه 40 ألفًا و759 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 8 ملايين و992 ألفًا و595 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" في بيان، اليوم الجمعة، أن الإصابات الجديدة سُجلت في كافة المناطق الروسية البالغ عددها 85 منطقة، مشيرًا إلى أن 3466 إصابة من بينها كانت بدون أعراض سريرية (ما يمثل 8.6% من الإصابات الجديدة).

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل 1235 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، من بينها 96 في موسكو، و75 في سانت بطرسبورج، ليبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة في عموم روسيا منذ بدء الجائحة 252 ألفًا و926 شخصًا.

وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا"، أن العاصمة الروسية موسكو سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة بــ 5183 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ حالة إصابة 3421، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 2726 إصابة خلال الساعات الأخيرة.

ولفت البيان إلى تعافي 33 ألفًا و645 شخصًا ومغادرتهم المستشفيات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين في روسيا إلى 7 ملايين و720 ألفًا و962 شخصًا.

روسيا الفيروس التاجي كوفيد اللقاح الصحة

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