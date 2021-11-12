يؤثر علي جميع أعضاء الجسم.. المعلومات الكاملة عن مرض التصلب اللويحي

مرض التصلب اللويحي غير معروف لمعظم الأشخاص، وهو مرض مزمن يصيب الجهاز العصبي المركزي، والدماغ، والنخاع الشوكي والأعصاب البصرية، هذا يمكن أن يؤدي إلى مجموعة واسعة من الأعراض في جميع أنحاء الجسم.

- ما هو مرض التصلب العصبي المتعدد؟

لا يعرف العلماء بالضبط ما الذي يسبب مرض التصلب العصبي المتعدد ، ولكن يعتقد أن اضطراب في المناعة الذاتية يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، عندما يكون الشخص مصابًا بأحد أمراض المناعة الذاتية ، فإن جهاز المناعة يهاجم الأنسجة السليمة، تمامًا كما قد يهاجم الفيروس أو البكتيريا، وفقا لموقع medical news

- أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد

1- ضعف العضلات: قد يصاب الناس بضعف العضلات بسبب قلة الاستخدام أو التحفيز بسبب تلف الأعصاب.

2- التنميل والوخز: الإحساس بالدبابيس والإبر هو أحد الأعراض المبكرة لمرض التصلب العصبي المتعدد ويمكن أن يؤثر على الوجه أو الجسم أو الذراعين والساقين.

3- علامة Lhermitte: قد يشعر الشخص بإحساس مثل الصدمة الكهربائية عندما يحرك رقبته ، والمعروفة باسم علامة Lhermitte.

4- مشاكل المثانة: قد يواجه الشخص صعوبة في إفراغ المثانة أو يحتاج للتبول بشكل متكرر أو مفاجئ ، وهو ما يُعرف بسلس البول الإلحاحي، ويعد فقدان السيطرة على المثانة علامة مبكرة على مرض التصلب العصبي المتعدد.

5- مشاكل الأمعاء: يمكن أن يسبب الإمساك انحشار البراز ، مما قد يؤدي إلى سلس الأمعاء.

6- التعب : يمكن أن يضعف هذا قدرة الشخص على العمل سواء في الخارج أو في المنزل ، وهو أحد أكثر أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد شيوعًا.

7- والدوار: هذه مشاكل أخري شائعة للمرض إلى جانب مشاكل التوازن والتنسيق.

8- العجز الجنسي: قد يفقد كل من الذكور والإناث الاهتمام بالجنس.

9- التشنج والتشنجات العضلية: هذه علامة مبكرة على مرض التصلب العصبي المتعدد، و يمكن أن تسبب الألياف العصبية التالفة في النخاع الشوكي والدماغ تشنجات عضلية مؤلمة ، بما في ذلك في الساقين.

10- الشلل الرعاش: قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد من حركات رجفة لا إرادية.

11- مشاكل في الرؤية : قد يعاني بعض الأشخاص من ضعف أو عدم وضوح الرؤية أو فقدان جزئي أو كلي للرؤية؟، وعادة ما يؤثر هذا على عين واحدة في كل مرة. يمكن أن يؤدي التهاب العصب البصري إلى الشعور بالألم عندما تتحرك العين.

12- تغيرات في المشي والحركة: يمكن أن يغير مرض التصلب العصبي المتعدد الطريقة التي يمشي بها الناس بسبب ضعف العضلات ومشاكل التوازن والدوخة والإرهاق.

13- التغيرات العاطفية والاكتئاب: يؤدي تلف الألياف العصبية في الدماغ إلى تغيرات عاطفية.

14- مشاكل التعلم والذاكرة: يصبح من الصعب التركيز والتخطيط والتعلم وتحديد الأولويات وتعدد المهام.

15- الألم: الألم هو عرض شائع في مرض التصلب العصبي المتعدد، و يعود ألم الأعصاب مباشرة إلى مرض التصلب العصبي المتعدد، وتحدث أنواع أخرى من الألم بسبب ضعف العضلات أو تصلبها.

تشمل الأعراض الأقل شيوعًا ما يلي:

صداع الرأس

فقدان السمع

مشاكل في التنفس

اضطرابات الكلام

مشاكل في البلع

في المراحل المتأخرة ، قد يعاني الناس من تغيرات في الإدراك والتفكير ، فضلاً عن الحساسية تجاه الحرارة.

يؤثر مرض التصلب العصبي المتعدد على الأفراد بشكل مختلف، فبالنسبة للبعض ، يبدأ بإحساس خفي ، ولا تتطور أعراضهم لأشهر أو سنوات، و في بعض الأحيان تسوء الأعراض بسرعة في غضون أسابيع أو شهور.

- الأسباب وعوامل الخطر



لا يعرف العلماء حقًا ما الذي يسبب مرض التصلب العصبي المتعدد ، ولكن عوامل الخطر تشمل:

العمر: يتم تشخيص معظم الأشخاص بالمرض بين سن 20 و 40 سنة.

الجنس: من المرجح أن تصيب معظم أشكال مرض التصلب العصبي المتعدد النساء أكثر من الرجال.

العوامل الوراثية: قد تنتقل القابلية للإصابة في الجينات ، لكن العلماء يعتقدون أن هناك محفزًا بيئيًا ضروريًا أيضًا لتطور مرض التصلب العصبي المتعدد ، حتى في الأشخاص الذين لديهم سمات وراثية محددة.

التدخين: يبدو أن الأشخاص الذين يدخنون أكثر عرضة للإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد كما أنهم يميلون للتعرض لإنكماش الدماغ أكثر من غير المدخنين.

العدوى: التعرض للفيروسات يزيدمصدر موثوقخطر إصابة الشخص بمرض التصلب العصبي المتعدد

نقص فيتامين د: يعد مرض التصلب العصبي المتعدد أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يتعرضون بشكل أقل لأشعة الشمس الساطعة ، وهو أمر ضروري للجسم لإنتاج فيتامين د ، كما يعتقد بعض الخبراء أن المستويات المنخفضة من فيتامين د قد تؤثر على طريقة عمل الجهاز المناعي.

نقص فيتامين ب 12: يستخدم الجسم فيتامين ب عندما ينتج المايلين. نقص هذا الفيتامينقد يزيدمصدر موثوق خطر الإصابة بأمراض عصبية مثل مرض التصلب العصبي المتعدد.

- كيف يتم تشخيص مرض التصلب اللويحي

فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ والنخاع الشوكي.

-تحليل السائل الشوكي ، والذي قد يحدد الأجسام المضادة التي تشير إلى وجود عدوى سابقة أو بروتينات متوافقة مع تشخيص مرض التصلب العصبي المتعدد.

- قد يقترح الطبيب اختبارات أخرى لتقييم الأسباب المحتملة الأخرى لأعراض الشخص.

- علاج التصلب اللويحي



لا يوجد علاج لمرض التصلب العصبي المتعدد ، ولكن العلاجات المتاحة يمكن أن تبطئ تقدم المرض ، وتقلل من عدد وشدة الانتكاسات ، وتخفف الأعراض.

وتشمل خيارات العلاج ما يلي الأدوية لإبطاء اقدم المرض حيث يعطي الطبيب بعضًا من هذه الأدوية عن طريق الفم أو الحقن ويعتمد عدد المرات التي يحتاج فيها الشخص إلى تناولها وما إذا كان بإمكانه القيام بذلك في المنزل على نوع الدواء.