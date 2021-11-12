الملكة إليزابيث الثانية تشارك في حفل رسمي الأحد المقبل

أعلن قصر باكنجهام أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، التي اضطرت مؤخرا لتقليص التزاماتها العامة بناء على نصيحة الأطباء، ستشارك كما كانت ترغب في مراسم ذكرى النصب التذكاري الأحد المقبل في لندن، لكنها تخلت عن حضور مناسبة أخرى الثلاثاء.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية البالغة من العمر 95 عاما، وأمضت ليلة في المستشفى الشهر الماضي، إلى تمديد مدة الراحة التي نصح بها الأطباء ما أجبرها على إلغاء مشاركتها هذا السبت في مهرجان الذكرى المخصص لتكريم الجنود بريطانيا والكومنولث.

- الملكة ستحضر المراسم من شرفة مبنى وزارة الخارجية

وقال قصر باكنجهام في بيان أن الملكة التي عبرت عن رغبتها الحازمة في ذلك قبل أسبوعين، ستحضر مراسم الأحد عند النصب التذكاري في لندن، موضحا أنها "ستحضر كما في السنوات السابقة" المراسم "من شرفة مبنى" وزارة الخارجية.

وتابع البيان "بناء على النصائح الأخيرة أطبائها، قررت الملكة عدم حضور" السينودس العام لكنيسة إنجلترا الذي ينعقد الثلاثاء 16 نوفمبر، وتمضي الملكة إليزابيث الثانية فترة راحة منذ 20 أكتوبر غداة حفل استقبال في قلعة وندسور، وظهرت وهي تتحدث مع رئيس الحكومة بوريس جونسون ورجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس.

- الكشف عن قيمة مجوهرات ملكة بريطانيا

وكانت صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، قد كشفت عن قيمة مجوهرات ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وقالت الصحيفة إن ما تملكه الملكة يعد من أكثر المجوهرات قيمة والتي يحوزها شخص واحد في العالم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إجمالي قيمة مجوهرات وتيجان الملكة إليزابيث، يقدر بحوالي 2.9 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 4 مليارات دولار أمريكي.

وأوضحت أن إليزابيث الثانية حصلت على الكثير منها كهدية من شخصيات ملكية وغيرها في العالم وأغلى قطعة في تلك المجوهرات هي تاج «أورينتال سيركلت»، الذي يقدر ثمنه بنحو 6 ملايين جنيه ما يُعادل 8.3 مليون دولار أمريكي، والذي كان مملوكا في الأصل للملكة فيكتوريا التي توفيت عام 1901.

وأشارت الصحيفة إلى أن ثاني أغلى قطعة تمتلكها الملكة إليزابيث، البالغة من العمر 95 عامًا، هو «تاج الملكة ماري»، الذي تبلغ قيمته حوالي 5 ملايين جنيه ما يُعادل 7 ملايين دولار.

وكانت قد اشتهرت الملكة إليزابيث، بقطع مجوهراتهن الثمينة والنادرة، بعضها ورثتها عن جداتها، وبعضها الآخر صُنع من أجلها.