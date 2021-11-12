ألمانيا تسجل ثاني أعلى معدل إصابة أسبوعي منذ بدء جائحة كورونا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 48640 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

ويعتبر ذلك ثاني أعلى عدد إصابات يومي تسجله ألمانيا منذ بدء الجائحة، وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 37120 إصابة.

وسجل المعهد 191 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 154 وفاة يوم الجمعة الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن أمس الخميس (11 نوفمبر 2012)، بواقع 50 ألفا و196 إصابة. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الجمعة أعلى مستوى له منذ بدء الجائحة، حيث بلغ 263.7 إصابة، مقابل 249.1 إصابة أمس الخميس. وتم تسجيل أدنى معدل في 6 يوليو الماضي عند 4.9 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و942 ألفا و890 حالة.

يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا في 27 يناير عام 2020.



وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 97 ألفا و389 حالة، وبلغ عدد المتعافين 4 ملايين و450 ألفا و200 شخص.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت، من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.