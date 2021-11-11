ضبط 20 طن عصائر ومنتجات مجهولة المصدر داخل مصنع فى أبوالنمرس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط 20 طناً و191 كيلوجراما من العصائر، مستخدماً خامات ومستلزمات إنتاج رديئة الصنع وطرحها للبيع بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة تم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

وردت معلومات إلى العميد وليد العشري رئيس مباحث التموين بالجيزة تفيد قيام مالك مصنع لتصنيع عصائر يقوم باستخدام خامات ومستلزمات إنتاج رديئة الصنع وطرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكشفت التحريات عن أن منتجات العصائر مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على صحة المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء عاصم أبوالخير النائب الأول لمدير المباحث وبقيادة العميد وليد العشري رئيس مباحث التموين بالجيزة تم ضبط المدير المسئول عن المصنع وعثر بداخله على 20 طنا و191 كيلوجراما جميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.