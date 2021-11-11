تعرف على العروض الخاصة وأفلام منتصف الليل وعروض البانوراما بـ«القاهرة السينمائي»

أيام قليلة وينطلق مهرجان القاهرة الدولي في نسخته الـ43 بمشاركة العديد من الأعمال الفنية المختلفة.

ونرصد عبر التالي الأفلام المشاركة في قسم العروض الخاصة وأفلام منتصف الليل وكذلك البانوراما الدولية وكانا كالتالي.

أولاً العروض الخاصة كالتالي..

1. الإبحار في الجبال | كريم إينوز | البرازيل، فرنسا، ألمانيا | 2021

2. ابني ماد | ميكايلابافلاتوفا | جمهورية التشيك، فرنسا، سلوفاكيا | 2021

3. أخوية |فرانشيسكو مونتاجنر | جمهورية التشيك، إيطاليا |2021

4. أرض الأحلام|شيرين نشأت، شجاع عزاري| الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا|2021

5. تمساح النيل|نبيل الشاذلي| مصر|2021

6. الحفرة |مايكل أنجلو فرامارتينو | إيطاليا، فرنسا، ألمانيا | 2021

7. دوار |جاسبارنوي | فرنسا | 2021

8. ذاكرة | أبيتشاتبونجويرازيثاكول | كولومبيا، تايلاند، فرنسا، ألمانيا، المكسيك، المملكة المتحدة | 2021

9. رجل بلا وطن|مصطفى سروار فاروقي| الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، بنجلاديش، أستراليا|2021

10. السلام عن طريق الشوكولاته |جوناثان كيجسر | كندا| 2021

11. صعود |جيسكاكينجدون | الولايات المتحدة الأمريكية | 2021

12. ماذا نرى عندما نتطلع إلى السماء؟ |ألكسندر كوبريدزه | ألمانيا، جورجيا| 2021

13. ملكالضحك|ماريومارتوني|إيطاليا، إسبانيا|2021

14. ملك العالم |كارلوس ساورا | المكسيك، إسبانيا | 2021

15. المنزل المجاور|دانيال برول| الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا|2021

16. نقطة الغليان | فيليب بيرناتيني | المملكة المتحدة | 2021

ثانًيا عروض منتصف اللليل كالتالي..

1. برونو ريدال: اعترافات قاتل| فنسنت لو بورت|فرنسا|2021

2. حفلة القتل|نيكولاسبليسكوف|فرنسا2021

3. سيدة طيبة| جينا كاتو باس| جنوب أفريقيا|2021

4. المناطق النائية|ستيفانروزوفيتسكي| النمسا، لوكسمبرج|2021

ثالثًا عروض البانوراما الدولية كالتالي..

1. أجمل فتى في العالم|كريستينا ليندستروم، كريستيان بيتري|السويد|2021

2. الاختبار التجريبي |جيم كامينجز، بي جي مكابي| الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة| 2021

3. أخوات |دينا دوما |مقدونيا الشمالية، كوسوفو، الجبل الأسود| 2021

4. الامتحان |شوكت أمين كوركي|ألمانيا، العراق | 2021

5. أمي الصغيرة|سيلين سياما| فرنسا|2021

6. الأمير|ليزا بيرويرث |أ لمانيا | 2021

7. إنهم يحملون الموت |هيلينا جيرون، صامويل م. ديلجادو | إسبانيا، كولومبيا |2021

8. دردشة|وانج سيد|الصين|2021

9. رجال الوظائف الغريبة|نويسبايوس| إسبانيا|2021

10. رجالنا |راشيل لانج |بلجيكا، فرنسا | 2021

11. عا أمل تيجي |جورج بيتر بربري| لبنان| 2021

12. قطيع من الخِراف|ديميتريسكانيلوبولوس| اليونان، ألبانيا، صربيا|2021

13. كفى |ديزي جدعون |لبنان | 2021

14. لا| ديتريشبروجمان| ألمانيا|2021

15. مجنون فرح |ليلى بوزيد |فرنسا، تونس | 2021