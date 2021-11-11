بمعاونة مانديلا.. مَن هو رئيس جنوب إفريقيا الأسبق الذى أنهى العنصرية؟

أفادت وسائل إعلام محلية، الخميس، بوفاة فريدريك دي كليرك، رئيس جنوب إفريقيا الأسبق، حسبما أعلنت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وعمل كليرك مع نيلسون مانديلا، لإنهاء الفصل العنصري في البلاد، حيث توفّى رئيس جنوب أفريقيا الأسبق الذي عمل مع نيلسون مانديلا بعد معركته مع السرطان، عن عمر ناهز 85 عامًا.

مَن هو رئيس جنوب إفريقيا الأسبق؟

- يعد فريدريك ويليام دى كليرك آخر رئيس أبيض لجنوب إفريقيا، وهو سياسي ومحام جنوب إفريقي امتدت ولايته من 1989 إلى 1994.

- قالت مؤسسة "ف دى كليرك"، إن الرئيس الأسبق توفى بعد معركته مع السرطان، عن عمر يناهز 85 عامًا.

يشار إلى أن فريديرك قد أجرى عدة تعديلات أدت إلى إنهاء "الفصل العنصري" سنة 1991 وقاد عدة حوارات مع المجلس الأفريقي القومي بقيادة نيلسون مانديلا، ما أسفر عن تشكيل أول حكومة متعددة الأعراق في تاريخ جنوب إفريقيا.

- تحدث فريدريك عن علاقته برئيس جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا قائلا إنه بدأ مشاركة نيسلون مانديلا في المفاوضات، منذ اجتماعهم لأول مرة منذ 13 ديسمبر 1989، ليتوّج مانديلا رئيسًا لجنوب أفريقيا في 10 مايو 1994.

- وقال فريدريك دي كليرك في تصريحات سابقة له إنه التقى مانيلا في مناسبات عدة، منها: "محادثات الكونجرس الوطني الأفريقي، منتدى التفاوض الوطني، والمؤتمرات الأدبية وكذلك العديد من اللقاءات المباشرة.

وتابع دي كليرك: "لقد كانت العلاقات متوترة غالبا،جراء العنف المجهول الذي سيطر على جميع أنحاء جنوب إفريقيا، لكن وقتها كان قادة المعارضة والأحزاب السياسية يخوضون مفاوضات حاسمة بشأن مستقبل بلدنا، وعقب تقاعدنا من السياسة أضحينا صديقين".

كانت جنوب إفريقيا من أبرز الدول الإفريقية التي استمرت فيها حالة الفصل العنصري لعقود حتى استطاع مانديلا ورفاقه إنهاء هذه الظاهرة.