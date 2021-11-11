تصدر التريند بـ «ضيعنا».. عمر كمال: «الراب مش شعبى إحنا بتوع المهرجانات»

تصدرت أغنية "ضيعنا" لمطرب المهرجانات عمر كمال تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" فور طرحها، أمس، في الساعة السادسة مساءً، وتخطت حاجز الـ500 الف مشاهدة في أقل من 24 ساعة، للمخرج كامبا، وتظهر فى الكليب الراقصة اوكسانا كموديل، من توزيع إسلام شيبسي، وهى دويتو بين عمر وعبدالباسط حمودة.

وفي تصريحات خاصة لـ"الدستور" قال المطرب إن أغنية "ضيعنا" اول انتاج لشركته، فقرر الإنتاج لنفسه وسيطرح أغنية كل شهر علي طريقة الفيديو كليب، مؤكدا أن تصدر أغاني الراب للمشهد الموسيقي مؤخراً في مصر سببه غياب المهرجانات.

وقال عمر كمال: "ينجحوا زينا ويعملوا اللي عملناه، هما ناجحين في منطقتهم واحنا ناجحين في منطقتنا، وانا بحب ويجز ومروان موسي وأبيوسف وبسمعهم وبسمع غيرهم وبتابع كل اللي بيحصلط".

وأضاف:" ده ميأثرش علينا نهائياً ويمكن نجاحهم الكبير مؤخراً ده عشان متعملش مهرجان قوي يشد الناس مين بيغني في الأفراح الشعبي والمهرجانات ولا الراب عمري ما سمعت عن راب بيتغني في الأفراح أو مناسبات عامة أو اعياد ميلاد مع كامل أحترامي ليهم".