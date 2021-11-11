الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

وكالة الأدوية الأوروبية تدرج عَرَضًا جانبيًا جديدًا للقاح «جونسون»

لقاح
لقاح

أدرجت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الخميس، عَرَضًا جانبيًا محتملًا جديدًا للقاح "جونسون" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن الوكالة أدرجت أحد الأنواع النادرة من التهاب العمود الفقري، كعَرَض جانبي للقاح، مضيفة أن الوكالة تقيم أيضًا تقارير حول حدوث متلازمة تسرب الشعيرات الدموية بعد تلقي لقاح "جونسون".

كما صرحت الوكالة بأنه لا يوجد حاليًا دليل كافٍ على وجود صلة محتملة بين حالات نادرة من متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة، مع لقاحات تقنية "mRNA"، بما في ذلك لقاح "موديرنا".

جونسون كورونا وكالة الأدوية الأوروبية التهاب العمود الفقري التهاب الأجهزة المتعددة مع لقاحات

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