المركز الثقافي الإسباني يطرح أعمال كريستينا بيري روسي للاطلاع الإلكتروني

أعلن المركز الثقافي الإسباني في القاهرة طرح أعمال الكاتبة “كريستينا بيري روسي” للاطلاع في المكتبة الإلكترونية الخاصة بمعهد ثربانتس بالقاهرة.

كريستينا بيري روسي صحفية وكاتبة من أوروجواي وهي الحائزة على جائزة ثربانتس لعام 2021. قد أعلن التحكيم عن "قيمة كاتبة قادرة على إبراز موهبتها في العديد من أنواع الأدب".

كريستينا بيري روسي نشطة كصحفية ومعلّقة سياسية في برشلونة. وهي صحفية إذاعية في محطة راديو كاتالونيا العامة . تم فصلها من هذا المنصب في أكتوبر 2007 واتهمت المحطة بـ "الاضطهاد اللغوي" ، مدعية أنها طُردت بسبب تحدثها الإسبانية بدلاً من الكاتالونية. أعيدت لاحقًا إلى منصبها بعد احتجاج شديد.وهي معروفة بدفاعها عن الحريات المدنية وحرية التعبير. لطالما دعمت زواج المثليين ورحبت بقرار إسبانيا الاعتراف به.

يعتبر النقاد رواية ((The Ship of Fools)) أهم عمل للكاتبة بيري روسي. إنها رواية تجريبية من كتابات السفر . بطل الرواية ، إيكيس ، هو شخص يسافر إلى عدد من الأماكن الغامضة عمدًا. ويقوم من خلال دعوة القارئ لرؤية المجتمع الحديث وكوارثه من خلال عيون البطل ، تستخدم “بيري روسي” تقنية التشهير لإنتاج هجاء لاذع من عالم اليوم. تتضمن أعمالها جرعة قوية من النسوية يمكن قراءة هذا العمل على أنه إدانة للمجتمع الأبوي والمتمحور حول الفلسفة.

بشكل عام، يسلط العمل الضوء على الاعتداء الجنسي على الأطفال كما يكشف مخاطر الحكومة الديكتاتورية التعسفية في تضمينها تصويرًا عاطفيًا لمعسكر اعتقال في بلد غير محدد، ولكن يمكن أن يستند إلى أي من ديكتاتوريات أمريكا اللاتينية المختلفة في النصف الأخير من القرن العشرين. عنوان الكتاب مأخوذ من أسطورة سفينة السفهاء، التي أعادت بيري روسي صياغتها في الرواية نفسها. تُظهر الرواية تعاطفاً مع المحكوم عليهم بسفينة الحمقى.