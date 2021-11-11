الخميس 11 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط لص مواتير المياه بمساكن منشأة ناصر

سقوط لص
سقوط لص

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، من القبض على أحد الأشخاص بمنشأة ناصر لقيامه بسرقة مواتير المياه من المساكن بأسلوب "الفك"، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم ) باكتشافه سرقة موتور المياه الخاص بالشقة سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الفك"، وبتطوير مناقشته، أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة مواتير المياه من داخل المساكن بأسلوب "الفك"، كما أقر بارتكابه (2) واقعة سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشاده ضبط كافة المواتير المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

مديرية امن القاهرة منشأة ناصر مواتير المياه المساكن وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولماذا لا ننقل المقابر كما هى؟

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

الآن.. لقاح كورونا متوفّر فى «مترو الأنفاق»

خالد عبدالغفار يدعو لإعادة القطع الأثرية التى غادرت إفريقيا إبان حقبة الاستعمار

لماذا تأخر ليفربول في التجديد لـ محمد صلاح؟

إثر تسرب غاز.. إصابة طفلين في حريق شقة سكنية في الوراق

السيطرة على حريق مخلفات فى أرض فضاء بالهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عندما تكتب «عميرة هيس».. أنا ممولة للإرهاب

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

خالد عكاشة

كلمة السر للميليشيات فى العراق

د. بهي الدين مرسي

حرفية المخ وعبقرية العقل

د.محمد شادي

عودة حراس السوق

وجيه أمين عبدالعزيز

3 أيام فارقة فى قضية سفاح الإسماعيلية

مؤمن المحمدي

حد ده فريد وحليم

جلال حمام

صراصير الأرض تحتل شوارعنا

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

وزير إسرائيلي يعتزم طرح مشروع قانون يقصر ولاية رئيس الوزراء على 8 سنوات

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين فى الضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال