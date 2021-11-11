سقوط لص مواتير المياه بمساكن منشأة ناصر

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، من القبض على أحد الأشخاص بمنشأة ناصر لقيامه بسرقة مواتير المياه من المساكن بأسلوب "الفك"، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم ) باكتشافه سرقة موتور المياه الخاص بالشقة سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الفك"، وبتطوير مناقشته، أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة مواتير المياه من داخل المساكن بأسلوب "الفك"، كما أقر بارتكابه (2) واقعة سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشاده ضبط كافة المواتير المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.