ليبيا تحشد الدعم الدولي لإخراج المرتزقة

يشارك رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في المؤتمر الدولي بشأن ليبيا، المزمع عقده في باريس غدا الجمعة، حيث سيسعى إلى حشد دعم دولي لخطة إخراج المرتزقة من ليبيا.

ووفقا لبوابة "الوسط" الليبية، فقد صرحت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة من على متن الطائرة المتجهة إلى باريس، إن المنفي يرأس وفد ليبيا الذي يضم رئيسي اللجنة العسكرية المشتركة "5+5".

وأوضحت وهيبة أن المنفي سيؤكد خلال المؤتمر على ضرورة إيفاء كل الأطراف بتعهداتها لضمان استكمال العملية السياسية الليبية بنجاح، وضرورة التزام الأطراف الدولية بتعهداتها لإنجاح خطة ليبيا بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وكان قد التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الثلاثاء الماضي بطرابلس رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة لبحث أخر المستجدات السياسية الداخلية والخارجية.

وبحسب صفحة المجلس الرئاسي الليبي على الفيسبوك فقد ناقش اللقاء آخر المستجدات السياسية على الساحتين المحلية والدولي.

وأوضح المجلس أنه تم خلال اللقاء مناقشة الاستعداد للمشاركة في مؤتمر باريس الذي يعقد بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية.

وينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا غدا الجمعة، في باريس لإعطاء دفع أخير لانتخابات 24 ديسمبر المقبل.

ويهدف المؤتمر، وهو الثالث الذي تستضيفه فرنسا بشأن ليبيا منذ العام 2017، إلى المصادقة على خطة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، وتوفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، بحسب ما أكده وزير الخارجية الفرنسي خلال كلمته في المؤتمر الوزاري الدولي لدعم استقرار ليبيا في طرابلس قبل أيام.

فيما اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجاندر، أن إجراء الانتخابات شرط أساسي للاستقرار والمصالحة السياسية هناك.

وأوضحت في تصريحات خاصة لقناة "العربية/الحدث"، اليوم الخميس، أن هذه المسألة ليست مهمة بالنسبة لفرنسا فقط بل للأسرة الدولية أيضاً، مشيرة إلى أن إجراء الانتخابات "مرتبط بإرادة الشعب الليبي المعبَّر عنها ضمن خارطة الطريق التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي ودعمها مجلس الأمن من خلال القرار 2570.

وقالت: "نرى أن هناك عدداً من الإجراءات الملموسة جداً للتحضير للانتخابات من خلال المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي لها كل الدعم منا، وهي قامت بتسجيل المرشحين ويجري حالياً توزيع البطاقات الانتخابية وكل ذلك سيكون أساسياً في النقاشات التي ستدور خلال المؤتمر غدا لإبقاء ليبيا على مسار إيجابي".