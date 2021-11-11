الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جنايات القاهرة تحدد جلسة الحكم على «كلبة» و«الإنجليزي» لاتهامهما بضرب شقيقين

محكمة
محكمة

حجزت  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي   جلسة  محاكمة "أحمد .م " وشهرته أحمد كلبة عاطل والمتهم “علي .م “ وشهرته ”علي الإنجليزي” عاطل لاتهامهم بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بحلوان  لجلسة 9 فبراير 2022  للحكم.

صدر القرار  برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين إلي محكمة الجنايات، أنهم بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة أحدثا وأخر مجهول عمدًا بالمجني عليه أحمد إسماعيل الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بحوالي 50% بأن قام المتهم أحمد وعلى إثر مشادة كلامية نشبت فيما بينهم بإشهار سلاح أبيض كذلك في مواجهته وبادره بضربه استقرت بيسار وجهه وأخرى أحدثت إصابته بالذراع الأيسر وأفقدته منفعته وكان ذلك حال تواجد المتهم علي والمجهول على مسرح الجريمة ممسكان بأسلحة بيضاء سنجه للشد من أزره علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت التحقيقات أن المتهمان احرزا بغير ترخيص سلاح أبيض كزلك أو ضرورة مهنية تبيح له إحرازه، كما حاز بواسطة على سلاح “سنجة” بدون ضرورة مهنية.

وشهد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة أنه وحال تواجده بالعين محل إقامته وبرفقته المتهمان وآخر مجهول نشبت بينهم مشادة كلامية فغادروا تلك العين لإنهاء ذلك الخلاف إلا أنه فوجئ بالمتهم أحمد يشهر في مواجهته سلاح أبيض، كذلك وكال له ضربتان أستقرت الأولي يسار وجهه والثانية بالذراع الأيسر محدثًا ما به من إصابات والتي تأيدت طبيًا بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

 

محكمة جنايات القاهرة 9 فبراير الحكم عاطلين شقيقين حلوان

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