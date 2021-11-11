ضبط 21 قضية مخالفة قانون البيئة في الإسماعيلية والجيزة

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية في عدد من المحافظات ، استهدفت ضبط القضايا والمخالفات البيئية المتنوعة وحققت نتائج ايجابية كشفها قطاع الأمن العام بإحصائية عن قضايا مخالفة قانون البيئة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأسفرت جهودها عن ضبط عدد 12 قضية متنوعة في محافظة الإسماعيلية، بينها ضبط عدد 10 منشآت (معمل تفريخ ومزرعة دواجن "بدون ترخيص"، محال لتجارة الأعلاف والأسمدة والمبيدات الزراعية)، بإجمالي مضبوطات (1500,23 طن و270 أمبول أدوية بيطرية- 45200 طائر- 136,2 طن أعلاف وأسمدة ومبيدات زراعية، وضبط عدد (ثلاجة لحفظ اللحوم مخزن مواد غذائية "بدون ترخيص" بإجمالي مضبوطات (11 طن مواد غذائية- 800 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي).

ووجه قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بنطاق محافظة الجيزة، استهدفت التفتيش على المصانع العشوائية والتي تدار بدون الحصول على التراخيص والتي تفتقد لعوامل الأمان، وأسفرت جهودها عن ضبط (9 مصانع "لإعادة تدوير النفايات، أدوات بلاستيكية، محركات، مواد غذائية، مصنعات لحوم)، بإجمالي مضبوطات (923 طن مواد خام ومنتج نهائي لأدوات معدنية ومخلفات بلاستيكية وخردة حديدية مغشوشة ومقلدة ومعدة للتداول- 152,6 طن مواد خام ومنتج نهائي لمواد غذائية وحلوى أطفال مصنعه من مواد مجهولة المصدر معدة للتداول- 300 محرك بدون بيانات) مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير صالحة للاستخدام.

وقامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بتوجيه حملة مُكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن والجهات المعنية لضبط السيارات التي تسبب انبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل بنطاق مديريات أمن (القاهرة - الجيزة - الشرقية)، و أسفرت جهودها عن فحص 145 سيارة، ضُبط خلالها 48 سيارة (3 سيارات بنزين- عدد 45 سيارة سولار) غير مطابقة " تسبب انبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة" بالمخالفة لقانون البيئة بنطاق مديريتي أمن "القاهرة الجيزة، وضبط 25 قضية (صرف مباشر- إلقاء مخلفات) على مجرى نهر النيل والمجارى المائية بنطاق مديرية أمن المنيا بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية.