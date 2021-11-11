حفل عالمى.. طوارئ فى الأقصر استعدادًا لافتتاح طريق الكباش

شهد ديوان محافظة الأقصر، صباح اليوم الخميس، اجتماعا للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، رفقة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لمتابعة آخر التجهيزات والاستعدادات للحفل العالمي المنتظر لافتتاح طريق الكباش خلال الأسابيع المقبلة.

وتابع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لدى وصوله محافظة الأقصر، الموقف التنفيذي واللمسات النهائية للاحتفالية الكبرى للترويج لمدينة الأقصر والمقرر إقامتها في غضون الأسابيع القليلة القادمة، كما حضر ورشة عمل موسعة مع مسئولي وممثلي الشركة المنفذة للاحتفالية والمخرج ومسئولي الإضاءة والديكورات والموسيقى وكافة العناصر الفنية الخاصة بالاحتفالية، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعدي الوزير لكل من المشروعات والشئون الفنية.

وخلال الورشة، استعرض مسئولو وممثلو الشركة المنفذة كافة تفاصيل الأعمال الفنية والديكورات والأزياء التي سيرتديها المشاركون في الفعالية وكلمات الأغاني والموسيقى المصاحبة لها، بالإضافة إلى المواد الدعائية التي سيتم استخدامها لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر.

كما تم مشاهدة لقطات من البروفات الخاصة بالعمل الفني والتي يقوم بها فريق العمل تمهيدا للاحتفالية، حيث يعمل كافة القائمين على هذه الاحتفالية على قدم وساق لإخراج الحدث بالصورة التي تليق باسم مصر وتاريخها وحضارتها العريقة، وبجمال محافظة الأقصر، والتى ستكون محط أنظار العالم أجمع، وقد أوصى الوزير ببعض التوجيهات والتعديلات في بعض التصميمات المنفذة.

وبعد الانتهاء من ورشة العمل الموسعة مع مسئولي وممثلي الشركة المنفذة لاحتفالية الأقصر للوقوف على الموقف التنفيذي للعرض الفني للاحتفالية، المقرر إقامتها خلال الأسابيع القليلة القادمة للترويج السياحي لمحافظة الأقصر، وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية ومظاهر الجمال بها- توجه الدكتور خالد العناني إلى معبد الأقصر وطريق المواكب، المعروف باسم «طريق الكباش»؛ لتفقد آخر مستجدات أعمال تطوير وتجهيز المنطقة الأثرية، والموقف التنفيذي لرفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بهما، وما تم من تجهيزات بالموقع استعدادا لاحتفالية الأقصر.

ورافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير، مساعد الوزير للمشروعات، ويمنى البحار، مساعد الوزير للشئون الفنية، ومحمود مبروك، مستشار الوزير للعرض المتحفي، ومحمد عبدالبديع، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، ومسئولو وممثلو الشركة المنفذة للاحتفالية.

واستهل وزير السياحة والآثار جولته بتفقد مسارات الزيارة بمعبد الأقصر وطريق المواكب، وما تم إنجازه من أعمال ترميم وتطوير ونظام إضاءة جديد يتماشى مع النسق الحضاري لهذا الموقع، لإبراز المنطقة الأثرية ورونقها، كما تفقد ما تم تنفيذه من أعمال لإقامة معرض للصور النادرة من القرن 19 في أماكن محددة على طريق المواكب، والتي تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد وأهم الاكتشافات الأثرية وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة، كما تفقد أيضا ما تم تنفيذه من التجهيزات اللازمة والتي تقوم بها الشركة المنفذة لإقامة الاحتفالية من ديكورات وعناصر فنية ومواد دعائية لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر.