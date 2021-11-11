الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تدرس استئناف برنامج دعم السياحة المحلية فبراير المقبل

اليابان
اليابان

كشفت مصادر حكومية في اليابان، اليوم الخميس، أنه من المحتمل استئناف برنامج دعم السياحة المحلية "جو تو ترافل" فبراير المقبل، بعد تعليقه أواخر عام 2020 الماضي وسط عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا، على أن تشمل حملة الترويج للسياحة إجراءات إجبارية لمكافحة كورونا.

وقالت المصادر، وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إنه في حين أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديدة والخطيرة في البلاد قد انخفض بشكل حاد مؤخرًا إلى جانب التقدم المحرز في حملة التطعيم، تعتقد الحكومة أنها لا تزال بحاجة إلى تقييم ما إذا كانت الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم للوقاية من الأعراض الخطيرة ستكون متاحة بحلول نهاية عام 2021 الجاري.

وبحسب المصادر، تخطط الحكومة اليابانية لمطالبة الأشخاص الذين يستفيدون من برنامج "جو تو ترافل" بإظهار دليل على تلقيهم اللقاح أو نتيجة اختبار فيروس سلبية عند تسجيل الوصول إلى أماكن الإقامة وفي مناسبات أخرى.

وبدأت حملة تعزيز السياحة، التي تغطي 50 في المئة من تكاليف السفر حتى 20 ألف ين (أي ما يعادل 175 دولارًا) للفرد في الليلة، يوليو 2020 لدعم قطاع السياحة وسط الانكماش الناجم عن الوباء، ولكن تم تعليقها ديسمبر الماضي بسبب الانتشار السريع لمعدلات الإصابة.

طوكيو السياحة المحلية مكافحة كورونا اليابان

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