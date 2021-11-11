الخميس 11 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا: ملتزمون بدعم المجتمع المدنى فى أفريقيا

إيطاليا
إيطاليا

أكدت الحكومة الإيطالية الالتزام بدعم المجتمع المدني في أفريقيا وتعزيز الاستقرار السياسي والنمو المستدام للقارة السمراء.


جاء ذلك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية، في تغريدة لوزارة الخارجية الإيطالية، في أعقاب اجتماع عبر تقنية الفيديو للسكرتير العام للوزارة، السفير إيتوري سيكوي مع رؤساء البعثات الدبلوماسية الإيطالية لدى الدول الأفريقية.


وكانت نائبة وزير الخارجية، مارينا سيريني قد قدمت صباح اليوم للجنة الخارجية بمجلس الشيوخ تقريرا عن "حالة العلاقات بين إيطاليا وأفريقيا، بين مناطق الأزمات وفرص وإمكانيات الشراكة".


وقالت سيريني "أعتقد أن مبادرة هذه اللجنة لإجراء دراسة متعمقة تخاطب إفريقيا ليس فقط لأنها منطقة أزمات، ولكن أيضًا كمنطقة تبحث عن الفرص وإمكانيات الشراكة التي توفرها، حيث إنها قارة ظلت وزارة الخارجية توليها اهتمامًا متزايدًا لسنوات".

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